Krzysztof Ibisz planuje ślub z młodszą o 27 lat gwiazdą "Top Model"! 

Wydawał się zdeklarowanym singlem. Po przejściach: dwóch rozwodach i siedmioletnim związku, który zakończył się głośnym rozstaniem. Przez trzy ostatnie lata Krzysztof Ibisz (56) zapewniał: „Nie szukam już miłości”. Dziennikarzom opowiadał o ukochanym bulterierze Nicponiu, z którym spędza sylwestrowe noce na długich spacerach. Podkreślał, że nie czuje się samotny, bo ma dwóch wspaniałych synów: Vincenta (14) i Maksymiliana (21). Czasem wpadał do byłej żony, Anny Nowak-Ibisz, by zjeść z nią i młodszym synem obiad. Plotkowano nawet, że mają tak dobre relacje, że może do siebie wrócą. Ale Krzysztof już wtedy był zakochany. Okazuje się, że związek z Joanną Kudzbalską (29) udawało mu się ukrywać przed mediami przez prawie rok! Tuż po swoich 56. urodzinach potwierdził, że są zaręczeni.

– Od razu wiedziałam, że Krzysiek się zakochał. Na planie biła od niego zupełnie nowa energia, uśmiechnięty pisał do kogoś SMS-y – mówi „Party” Paulina Sykut-Jeżyna.

Para zaręczyła się w święta Bożego Narodzenia. Kudzbalska opublikowała na Instagramie zdjęcie pierścionka, które podpisała: „Wygląda na to, że rok 2021 zaczyna się nową przygodą”. Kim jest dziewczyna, która zdobyła serce Krzysztofa Ibisza?

Lekarka na wybiegu

Joanna Kudzbalska to lekarka, która pracuje w jednym z warszawskich szpitali. Przed laty brała udział w drugiej edycji „Top Model”, w której zajęła czwarte miejsce. Po programie posypały się oferty od agencji modelek. Joanna studiowała już wtedy na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, ale wzięła rok urlopu dziekańskiego, by spróbować sił w modelingu. Pracowała i podróżowała po całym świecie, a jednocześnie kończyła medycynę.

– To bardzo ambitna dziewczyna. Interesuje ją medycyna stylu życia, która w Polsce dopiero się rozwija. Chodzi o holistyczne podejście do pacjenta, czyli leczenie również za pomocą diety, sportu, relaksu – opowiada znajomy Ibisza.

Młoda lekarka ciągle się dokształca i nawet w czasie pandemii zdobyła dyplom międzynarodowej uczelni International Board of Lifestyle Medicine.

– Krzysiek jest szczęśliwy, bo ma o kogo dbać. Kiedy Aśka odsypia nocne dyżury, on chodzi na paluszkach i przygotowuje kolację. Cieszy się, że jego ukochana jest już zaszczepiona przeciw koronawirusowi, bo jest o nią spokojniejszy – zdradza znajomy pary.

Jeszcze w grudniu Joanna zamieściła na Instagramie zdjęcie siebie na tle billboardu przedstawiającego dwa jabłka w sercu i z napisem „Asiu, kocham cię”. „Ktoś” wykupił go niedaleko jej mieszkania. Dziś wiadomo, że na takie romantyczne wyznanie zdecydował się właśnie Krzysztof. Ponoć dzięki miłości prezenter Polsatu ma teraz tyle energii, że mógłby przenosić góry...

Sztuka uważności

25 lutego, w dniu swoich 56. urodzin, napisał:

„Jak Wam wiadomo, w moim przypadku wiek nie ma znaczenia i czuję, że jestem w najwspanialszym momencie życia. Każdego dnia mam urodziny i każdy dzień to nowy początek”.

Krzysztof faktycznie jest w doskonałej formie, wcale nie widać, że jego wybranka ma 27 lat mniej od niego. Przepis Ibisza na świetne samopoczucie? Rok temu mówił:

„Czuję się dokładnie jak 30 lat temu. Kocham życie, ludzi i mam wrażenie, że świat mi to odwzajemnia. Nie przeszkadzam mojemu organizmowi przy pomocy złej diety, braku ruchu i używek”.

W wywiadzie dla Radia Zet przyznał, że na poważnie zaczął o siebie dbać dopiero po czterdziestce.

„Wyglądałem naprawdę źle. (...) Pomyślałem sobie, że to jest równia pochyła. Jeśli nie wezmę się za siebie, to coraz trudniej będzie się z tego odkopać”.

Teraz ma nowe nawyki, do których przekonała go Joanna. Razem medytują i uczą się uważności. A ślub? Zbliża się wielkimi krokami.

– Mają już wyznaczoną datę, na pewno jeszcze w tym roku – mówi znajomy narzeczonych.

Do trzech razy sztuka!