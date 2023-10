Brutalny atak nożownika na grupę przedszkolaków, który zakończył się tragiczną śmiercią 5-latka, wstrząsnął całą Polską. Wydarzenia, które rozegrały się na ulicach Poznania w środę, 18 października, z pewnością poruszyły nawet najtwardsze serca. Obojętne wobec tej tragedii nie pozostają również gwiazdy. Głos w sprawie natychmiast zdecydował się zabrać Krzysztof Ibisz, a poruszające wpisy opublikowali także Barbara Kurdej-Szatan i Filip Chajzer.

Wydarzenia, które rozegrały się na poznańskim Łazarzu o poranku w środę, 18 października, z pewnością na zawsze pozostaną w pamięci bliskich zmarłego tragicznie przedszkolaka, a także świadków zdarzenia. To właśnie wtedy 71-latek brutalnie zaatakował grupę przedszkolaków pod opieką nauczycielek, w wyniku czego 5-letni chłopiec zmarł. Mimo natychmiastowej reakcji świadków i obezwładnienia napastnika, życia dziecka nie udało się uratować.

Tragedia niemal natychmiast odbiła się szerokim echem w mediach, a internet zalały wyrazy współczucia dla bliskich zmarłego chłopca. Wszyscy zadają sobie pytanie, czy tego dramatu można było uniknąć? Głos w sprawie zdecydowały się zabrać także polskie gwiazdy, a jako jeden z pierwszych na dramatyczne wydarzenia zareagował Krzysztof Ibisz.

Wypowiedź dziennikarza nabiera jeszcze bardziej osobistego wydźwięku w kontekście tego, że Krzysztof Ibisz jest ojcem trzech synów. Słowa prezentera nie pozostały bez odpowiedzi internautów, którzy licznie komentowali wpis prezentera. Przyznawali wprost, że tragedia, do jakiej doszło w Poznaniu, jest dla nich czymś niewyobrażalnym.