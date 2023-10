Krzysztof Ibisz jest dumnym ojcem trzech synów. Chociaż każdy z nich jest owocem innego związku, prezenter stara się tak samo uczestniczyć w życiu wszystkich. Obecnie z żoną Joanną wychowuje zaledwie rocznego synka Borysa, ale też angażuje się w wychowanie średniego. Niedługo nie będzie jednak już to konieczne.

Syn Krzysztofa Ibisza staje się dorosły

Najstarsza pociecha Krzysztofa Ibisza to Maksymilian - chłopak jest już dorosły i skupia się na studiach na Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu. Nieco młodszy od niego jest Vincent, który wraz z początkiem września rozpoczął naukę w klasie maturalnej. To dla jego taty niemały stres, o czym opowiedział w rozmowie z naszym reporterem.

- W pierwszym dniu szkoły mieli tylko zajęcia organizacyjne. Lubi swoją szkołę, ma fajne towarzystwo - przyznał prezenter.

Krzysztof Ibisz opowiedział też o tym, jak odnajduje się w wychowaniu najmłodszego, zaledwie rocznego syna. Co powiedział? Obejrzyj nasze wideo, żeby się przekonać!

