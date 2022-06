Co za niespodzianka! Krzysztof Ibisz właśnie pokazał zdjęcia ze swojego... ślubu! Prezenter Polsatu poślubił młodszą o 27 lat Joannę Kudzbalską, z którą jest od prawie dwóch lat. Na swoim Instagramie Krzysztof Ibisz, pod ich ślubną fotografią, napisał tylko: Szczęśliwi Razem❤️ Krzysztof i Joanna Ibisz A to oznacza, że Joanna przyjęła imię męża! Gratulacje! Krzysztof Ibisz wziął trzeci ślub! To trzeci ślub w życiu Krzysztofa Ibisza. Gwiazdor ma za sobą dwa rozwody - z Anną Zejdler-Ibisz oraz Anną Nowak. Z obu małżeństw doczekał się synów - Maksymiliana oraz Vincenta. Dziś znów stanął na ślubnym kobiercu, a jego wybranką została 29-letnia Joanna Kudzbalska, znana z programu "Top Model"! O tym, że prezenter Polsatu planuje ślub z ukochaną, mówiło się już niemal pół roku temu - nikt jednak nie wiedział, kiedy dokładnie zakochani planują się pobrać. Para na miejsce uroczystości wybrała Warszawę. Więcej szczegółów nie zdradzili, pochwalili się za to serią kilku pięknych zdjęć, które wywołały spory entuzjazm fanów oraz znajomych - także gwiazd! Gratulacje Kochani 👏❤️ - napisała Kasia Cichopek. Wszystkiego Najlepszego ❤️❤️❤️ - dodała Ela Romanowska. O Mój Boże!!! Co za piękna wiadomość!!!! Oceanu Miłości dla Was !!!! - do gratulacji przyłączyła się również Dominika Gwit. Kim jest żona Krzysztofa Ibisza, młodsza o 27 lat Joanna Kudzbalska? Swój związek Krzysztof Ibisz utrzymywał w tajemnicy ponad rok! Od jakiegoś czasu w mediach przewijały się jednak jego najnowsze zdjęcia z ukochaną, a dziennikarze dotarli do planów prezentera - już w marcu wiadomo było, że gospodarz "Tańca z Gwiazdami" i Joanna planują się pobrać! Kim jest wybranka Krzysztofa?...