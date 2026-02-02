W poniedziałek 2 lutego 2026 roku Krzysztof Bosak, polityk Konfederacji i wicemarszałek Sejmu, poinformował w Radiu ZET, że jego rodzina powiększyła się o czwarte dziecko. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim Bosak ujawnił, że nowo narodzonym dzieckiem jest chłopiec, któremu wraz z żoną nadali imię Stefan. Matka i dziecko czują się dobrze i wrócili już do domu.

Krzysztof Bosak powitał na świecie syna

Krzysztof Bosak w trakcie rozmowy w Radiu ZET zdradził, że uczestniczył przy narodzinach syna Stefana. Wyjawił także, że zawsze towarzyszył żonie podczas porodów i tylko raz - z powodu pandemii - niestety nie mógł być przy swojej ukochanej.

Tylko raz nie uczestniczyłem w porodzie, z powodu pandemii uniemożliwili mi to, i uważam to dziś za złą decyzję. Mężczyźni mają bardzo ważną rolę we wspieraniu kobiet we wszystkim, co wiąże się z porodem - wyznał w rozmowie z Radiem Zet

Z kolei w swoim wpisie w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak opublikował pierwsze zdjęcie z synkiem i dodał:

Stefan Jerzy jest już z nami w domu. Bardzo dziękujemy za wszystkie gratulacje i życzenia!

Krzysztof Bosak i Karina Bosak są małżeństwem od 2020 roku. W tym czasie doczekali się już czworga dzieci. Oprócz nowo narodzonego Stefana, para wychowuje synów Artura Maksymiliana i Daniela Ksawerego oraz córkę Emilię Marię. Informację o czwartej ciąży Karina Bosak ogłosiła w sierpniu 2025 roku.

Gratulacje dla Krzysztofa i Kariny Bosaków

Pod postem Krzysztofa Bosaka z radosną nowiną szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji od internautów.

Gratulacje i zdrowia dla państwa i maluszka

Gratulacje dla wspaniałych radziców, dużo zdrowia dla całej rodziny

Życzę zdrowia i szczęścia - piszą internauci

