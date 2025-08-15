15 sierpnia 2025 roku Karina Bosak, posłanka Konfederacji i żona Krzysztofa Bosaka, przekazała opinii publicznej wyjątkowo emocjonującą wiadomość. W opublikowanym w mediach społecznościowych wpisie ogłosiła, że ich rodzina spodziewa się... czwartego dziecka.

Karina Bosak ujawnia: „Nasza rodzina znów się powiększy”

Karina i Krzysztof Bosakowie, politycy Konfederacji, znów zostaną rodzicami. Podczas rodzinnych wakacji polityk przekazała, że jest w ciąży.

Pozdrawiamy z urlopu! Tym razem podróżujemy na południe od Polski, jedziemy gdzie nas oczy poniosą, gdzie się nam spodoba i pozwolą możliwości. Dziś Słowacja i Węgry. Cieszymy się i regenerujemy siły! Cieszymy się jeszcze z jednego względu. W te wakacje wyjeżdżamy już w większym składzie, bo po Nowym Roku nasza rodzina się powiększy! To chyba dobry moment by się tym podzielić. Już się nie możemy doczekać napisała w sieci Karina Bosak

Czwarte dziecko Bosaków. Co wiemy o ich rodzinie?

Karina i Krzysztof Bosakowie, którzy ślub wzięli w 2020 roku, są już rodzicami trójki dzieci. Ich pierworodny syn to Artur Maksymilian. Następnie na świat przyszedł Daniel Ksawery. Najmłodszym z dotychczasowych dzieci pary jest córka – Emilia Maria. To właśnie z nią Karina Bosak była obecna w Sejmie tuż po porodzie, zabierając córkę na posiedzenia.

Karina Bosak zdobyła mandat poselski w 2023 roku. Od początku swojej obecności w Sejmie podkreślała wartość rodziny i nie ukrywała swojej codzienności jako matki. Jej obecność z noworodkiem w Sejmie wywołała szerokie zainteresowanie.

Parze serdecznie gratulujemy.

