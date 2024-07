Paulina Krupińska już wkrótce zostanie mamą. Piękna modelka i partnerka Sebastiana Karpiela-Bułecki spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Jej ciąża przebiega raczej z dala od mediów. Paulina nie pokazuje się publicznie i stroni od opowiadania o swojej prywatności. Co chwilę jednak pojawiają się kolejne strzępki informacji na temat jej ciąży. Dziś rano pojawiły się doniesienia o płci i imieniu dla dziecka. Pisaliśmy o tym tutaj: Znamy płeć i imię dziecka Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki!

Podczas kiedy wszyscy rozpisują się o tym, że Paulina urodzi córeczkę, której nada na imię Teresa, modelka zakwestionowała te informacje. Na swoim profilu na Instagramie zamieściła sentencję "Keep calm and no comment" i napisała:

Bawi mnie wyobraźnia ludzi.

Co odczytujemy jako swego rodzaju dementi na temat dzisiejszych rewelacji o płci i imieniu jej dziecka. Jak tylko dowiemy się prawdy w tej sprawie, natychmiast was poinformujemy!

