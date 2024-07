To już pewne! Joanna i Marta Krupa będą miały własne reality show. W „The Krupa Sisters” będziemy mogli zobaczyć życie codzienne celebrytek, oraz przygotowania i sam ślub jurorki „Top Model”. Początkowo program będzie emitowany w jednej z amerykańskich stacji, nie wykluczone jednak, że pojawi się również na polskim rynku.

Media wciąż zastanawiają się, czemu Joanna Krupa zgodziła się pokazać swoją prywatność w reality show. Okazuje się, że na jej decyzję wpłynęła sytuacja Marty Krupy, która zaledwie po jednym odcinku pożegnała się z „Tańcem z Gwiazdami”. Młodsza siostra modelki miała zdobyć popularność i sympatię widzów, ale oni nie chcieli jej dłużej oglądać.

- Joanna zgodziła się na udział w reality show tylko dlatego, by pomóc swojej siostrze rozkręcić karierę. Pieniądze to drugi powód, ale zdecydowanie mniej ważny. Krupa czuje się winna, że jej siostra nie miała tyle szczęścia co ona i staje na głowie żeby zrobić z Marty gwiazdę - zdradził informator „Faktu”.

Wygląda więc na to, że Joanna wciąż nie może pogodzić się z porażką swojej siostry. Myślicie, że udział w reality show pomoże Marcie zaistnieć?

