Zaledwie kilka tygodni temu Joanna Krupa wraz z narzeczonym Romainem Zago przyznali, że szykują się do ich wymarzonego ślubu (zobacz: Już w sobotę ŚLUB Joanny Krupy). Para wyleciała do Włoch, do nadmorskiej miejscowości Positano, gdzie miała odbyć się skromna uroczystość w gronie najbliższej rodziny. Niestety, ślub jurorki "Top Model" ostatecznie ie odbył się. Okazuje się, że ceremonia została przełożona na przyszły rok. Dlaczego w ostatniej chwili para odwołała ślub?

Reklama



- Chcieliśmy być spontaniczni i ściągnąć do Włoch naszych bliskich na ostatnią chwilę. Okazało się, że część rodziny nie otrzymała pozwolenia na wyjazd, a moja siostra i mama też nie mogłyby tak szybko dotrzeć- Joanna Krupa tłumaczy w rozmowie z magazynem "Party". Marzyliśmy o skromnym ślubie i weźmiemy go, najprawdopodobniej w USA w przyszłym roku. Ale konkretnej daty jeszcze nie mamy. Za to wesele chcemy urządzić przed kamerami w naszym reality show.

Miejmy tylko nadzieję, że odwołanie ślubu nie było spowodowane problemami w związku Krupy i Zago. Przypominamy, że jakiś czas temu modelka przyznała, że coraz częściej kłóci się z narzeczonym (zobacz: Krupa przyznaje: Odstawiłam ślub na bok).

Reklama

Więcej informacji znajdziecie w najnowszym wydaniu magazynu "Party". Już w kioskach!