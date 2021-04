Królowa Elżbieta żegna księcia Filipa. "Był moją siłą". Uczciła jego pamięć w wzruszający sposób

W sobotę świat obiegły dramatyczne wieści. Książę Filip, który w połowie lutego trafił do szpitala, w którym spędził 28 dni i przeszedł poważą operację serca, zmarł 9 kwietnia. Członek rodziny królewskiej swoje ostatnie dni spędził w zamku Windsor. Dziś, poruszającym zdjęciem, swojego ukochanego męża pożegnała królowa Elżbieta.

Książę Filip nie żyje. Królowa Elżbieta żegna męża

Kiedy ponad miesiąc temu książę Filip trafił do szpitala, wierni poddani wstrzymali oddech, martwiąc się o jego stan. Choć z oficjalnych informacji wynikało, że monarcha trafił do placówki z powodu infekcji i swojego zaawansowanego wieku, i opuści ją już po kilku dniach, ostatecznie mąż królowej Elżbiety musiał przejść operację serca, a do swojego domu wrócił dopiero po niemal miesiącu. Książę Filip został wypuszczony ze szpitala przed świetami wielkanocnymi, a jak donosił portal Daily Mail, w ich trakcie wybrał się nawet na spacer ze swoją żoną. Niestety, 9 kwietnia pałac Buckingham przekazał dramatyczną informację.

Z głębokim smutkiem Jej Królewska Mość ogłasza śmierć ukochanego męża, Jego Królewskiej Wysokości Księcia Filipa, księcia Edynburga. Jego Królewska Wysokość zmarł spokojnie dziś rano w zamku Windsor.

Po tych wieściach media społecznościowe zalała fala licznych kondolencji i wspomnień o monarsze. Swojego dziadka pożegnał Harry i Meghan Markle, a dziś pamięć po swoim ukochanym mężu uczciła królowa Elżbieta. Na oficjalnym profilu rodziny królewskiej na Instagramie pojawiło się poruszające zdjęcie uwielbianego małżeństwa, które w 2016 roku wykonała Annie Leibovitz, a także niezwykłe słowa królowej Elżbiety:

Przez te wszystkie lata był moją siłą, a ja i cała rodzina oraz ten i wiele innych krajów, mamy wobec niego dług większy niż kiedykolwiek by się spodziewał albo kiedykolwiek się dowiemy - mówiła Elżbieta II, gdy świętowali z Filipem 50. rocznicę ślubu.

We wpisie przypomniano również słowa księcia Filipa, który podczas koronacji swojej żony, która miała miejsce 1953 roku, przysięgał, że będzie opiekunem "życia i zdrowia Jej Królewskiej Mości"

Książę był oddanym małżonkiem (towarzyszem monarchini) przez prawie 70 lat, od wstąpienia Jej Królewskiej Mości na tron w 1952 r. aż do jego śmierci - dodano na koniec.

Śmierć księcia Filipa to niebywały cios dla całej rodziny królewskiej. W sobotę fali Zjednoczonego Królestwa zostały opuszczone do połowy masztu, a królowa Elżbieta rozpoczęła okres żałoby po swoim ukochanym mężu.

Królowa Elżbieta pożegnała swojego męża w wyjątkowy sposób. Monarchini oddała cześć księciu Filipowi ich pięknym zdjęciem i niezwykłym wspomnieniem sprzed lat.

Królowa Elżbieta i książę FIlip byli małżeństwiem niemal 74 lata.

East News

Niestety, ukochany mąż, ojciec i dziatek, a także brytyjski monarchy zmarł na ranem 9 kwietnia. Książę Filip miał 99 lat.