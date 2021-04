Śmierć księcia Filipa jest dla królowej ciosem. Jak będą wyglądać najbliższe dni Elżbiety II?

Dziś pałac Buckingham podał tragiczną informację o śmierci księcia Filipa. Brytyjski monarcha zmarł w wieku 99 lat. Książę Filip ma zostać pochowany w Frogmore Gardens na terenie posiadłości Windsor. Spoczywają tam królowa Wiktoria i książę Albert. To jest odejście od tradycji, zazwyczaj monarchowie i ich małżonkowie chowani są bowiem w Opactwie Westminsterskim lub w kaplicy św. Jerzego.

Jak teraz będą wyglądały najbliższe dni królowej Elżbiety II?

Już dziś flagi Zjednoczego Królestwa zostały opuszczone do połowy masztu. Monarchini będzie miała ośmiodniowy okres żałoby po śmierci swojego męża, księcia Filipa, choć może ona zostać przedłużona do 30 dni - to oczywiście decyzja samej królowej. W pierwszym tygodniu na pewno jednak nie będzie wykonywała żadnych obowiązków, nawet tych, na które zezwalają jej restrykcje związane z obostrzeniami. Jednak w ciągu kilku lub kilkunastu dni królowa wyda oświadczenie, w zależności od samopoczucia.

Jak będzie wyglądać pogrzeb księcia Filipa?

Pogrzeb księcia, wedle jego życzenia, najpewniej nie będzie mieć charakteru państwowego. W Londynie spodziewana jest jedynie procesja wojskowa, na co zezwalają restrykcje związane z Covid-19. Urzędnicy w Pałacu Buckingham już teraz przygotowują się do uroczystości w zamku Windsor w Berkshire. Za ceremonię odpowiada Lord Chamberlain, najwyższy rangą oficer rodziny królewskiej. Pogrzeb będzie uroczystością rodzinną. Gdyby nie pandemia, to przez najbliższy tydzień o poranku odbywałyby się próby uroczystej procesji na ulicach Londynu. Dzień przed pogrzebem trumna zostałaby przeniesiona na drugą stronę ulicy z Chapel Royal do Queen's Chapel, a procesja wojskowa szłaby od Pałacu Świętego Jakuba, wzdłuż Marlborough Road i w górę The Mall. Na jej czele stałoby wojsko, a rodzina królewska i domownicy podążałaby za nimi. Natomiast królowa miałaby iść prosto do Windsoru.

Na razie wiadomo tyle, że trumna z ciałem księcia Edynburga zostanie przeniesiona w ciągu najbliższych kilku dni do Chapel Royal w St. James's Palace w Londynie. Poddani nie będą jednak mogli złożyć hołdu zmarłemu.

Książę Filip umarł tuż przed swoimi 100 urodzinami.

EastNews

Królowa Elżbieta i książę Filip przeżyli razem ponad 73 lata.

East News

W Wielkiej Brytanii ogłoszono żałobę narodową.