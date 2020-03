Królowa Elżbieta już nie zobaczy Archiego!? Meghan i Harry podjęli bardzo istotną decyzję! 

Meghan Markle i Harry na początku marca wrócili do Londynu, aby po raz ostatni reprezentować rodzinę królewską. Od kwietnia oficjalnie będą niezależni i nie będą korzystać z finansowania przez rodzinę królewską. Jednak jeden szczegół zwraca uwagę świata i stanowi jedno ze zmartwień królowej Elżbiety II! Chodzi o Archiego! Chłopiec nie przyleciał z rodzicami do Londynu, ale został z... nianią w Kanadzie! Królowa jest bardzo zawiedziona i poważnie obawia się, że może już więcej nie zobaczyć wnuka!

Królowa już nie zobaczy Archiego?

Meghan i Harry nie spędzili świąt z królową Elżbietą II, ale wyjechali do Kanady. Co zaskakujące od tamtej pory monarchini nie widziała swojego prawnuka. Kiedy para ogłosiła na Instagramie, że opuszcza rodzinę królewską na rozmowy z rodziną z Kanady przyjechał jedynie Harry, teraz pojawił się razem z Meghan, ale nadal nie było z nimi syna.

Czy to oznacza, że Meghan nie chce, aby Archie miał kontakt z rodziną królewską? Elżbieta II widziała go zaledwie kilka razy! Czy Markle obawia, że kiedy chłopiec pojawi się w Londynie, królowa jako prawny opiekun Archiego, będzie chciała, aby został z rodziną królewską? To wydaje się zupełnie nieprawdopodobne! Okazuje się, że Meghan i Harry mieli inny powód!

Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo Archiego! Szalejąca epidemia koronawirusa sprawiła, że w rodzinie królewskiej zastosowano szczególne środki ostrożności, a Meghan i Harry zdecydowali, aby nie narażać chłopca na możliwość zarażenia niebezpiecznym wirusem!

Decyzja o pozostawieniu Archiego w Kanadzie nie wynikała ze złośliwości, jak podawały niektóre mediach, a z troski o jego zdrowie w okresie światowego zagrożenia zdrowia - informuje "Daily Mail"

Czy przy następnej wizycie Meghan i Harry zabiorą Archiego do Londynu? Chłopiec w maju skończy rok!

Zobacz także: Media to przeoczyły! Książę Harry sygnalizował odejście z rodziny królewskiej tuż po narodzeniu syna

Meghan i Harry podczas pobyty w Londynie wyglądali na bardzo zakochanych.

East News

Między braćmi sytuacja jest jeszcze bardziej napięta!

East News

Królowa jest rozczarowana zachowaniem Meghan i Harry'ego.