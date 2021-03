Królowa Elżbieta II nie zamierza oglądać wywiadu Meghan i Harry'ego! Chodzi o zarzuty, jakie pojawią się wobec monarchini?

Cały świat czeka na wywiad Meghan Markle i Harry'ego dla Oprah Winfrey, który jeszcze przed emisją wzbudził mnóstwo kontrowersji. Przed samym wywiadem królowa Elżbieta II miała wydać oświadczenie, a czy zamierza obejrzeć wywiad wnuka i jego żony w CBS? Okazuje się, że monarchini ma inne plany i nie zamierza ich zmieniać! Co będzie robiła Elżbieta II w czasie, kiedy Meghan podzieli się ze światem swoja wersją dotyczącą "megxitu"?

Królowa Elżbieta II nie zamierza oglądać wywiadu Meghan i Harry'ego!

Rodzina królewska podjęła decyzję, że będzie dystansowała się wobec wywiadu Meghan i Harry'ego. Sussexowie dokładnie rok po opuszczeniu rodziny królewskiej zdecydowali się przerwać ciszę i udzielili wywiadu Oprah Winfrey. Świat z niecierpliwością czeka na rewelacje, jakie ma zdradzić Meghan, która jak wiadomo nie czuła się dobrze z etykietą obowiązującą w rodzinie królewskiej. Teraz współpracownicy pałacu zdradzili "The Sunday Times", że królowa nie zamierza oglądać wywiadu, bo oznaczałoby to, że musiałby spędzić na oczekiwaniu całą noc, a ma mnóstwo "ważniejszych spraw".

W poniedziałek większość ludzi w Wielkiej Brytanii będzie myślała o powrocie szkół, otrzymaniu szczepionki, a w Pałacu szczególnie niecierpliwie czekać będą na wyjście księcia Filipa ze szpitala. Większość z tego, co zostało powiedziane, zaginie we mgle czasu. Historia uczy nas, że tylko prowadzący wywiad wygrywa na tych programach. - wyznali szczerze przedstawiciele dworu dla "The Sunday Times".

Co więcej okazuje się, że pałac nie zamierza zajmować się tą sprawą, która w Wielkiej Brytanii jest wprost nazywana "operą mydlaną" Meghan i Harry'ego:

W pałacu panuje przekonanie, że wszyscy powinni zamilknąć i nie zajmować się tą sprawą. - czytamy w "The Sunday Times"

Czy to oznacza, że królowa dopiero rano dowie się, co na temat rodziny królewskiej powiedziała Meghan i Harry? W końcu to on przyznał, że "była to najtrudniejsza decyzja w życiu". Wywiad zamknie księciu drogę powrotną do rodziny?

Zobacz także: Meghan Markle nie poleci na urodziny Elżbiety II. Jaką ma wymówkę i co zrobi Harry?

East News

Brytyjskie media informowały, że królowa była bardzo zasmucona faktem, że o wywiadzie wnuka i jego żony dowiedziała się z mediów.

EastNews

Rodzina królewska najbardziej obawia się rewelacji, jakie przekaże Meghan. W końcu o jej konfliktach z członkami rodziny Harry'ego zagraniczne media rozpisywały się już od dawna.