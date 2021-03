Meghan Markle zdradziła, że już wcześniej otrzymała propozycję wywiadu od Oprah "Nie pozwolono mi rozmawiać z tobą"! Samodzielnie nie mogła podjąć żadnej decyzji?

Po publikacji kolejnej zapowiedzi wywiadu Meghan i Harry'ego u Oprah Winfrey w mediach znów zawrzało! Wszystko przez słowa byłej księżnej, która ujawniła, że będąc w rodzinie królewskiej nie mogła sama o sobie decydować, a niemal każda decyzja musiała być konsultowana. W trakcie rozmowy na jaw wyszło, że Meghan Markle już wcześniej otrzymała propozycję wywiadu od Oprah! Wtedy nie mogła się na to zgodzić, dlaczego?

Meghan i Harry dokładnie rok po opuszczeniu rodziny królewskiej podjęli ostateczną decyzję i poinformowali, że zamierzają zostać w USA. Teraz Sussexowie zdecydowali się przerwać ciszę i w wywiadzie dla Oprah Winfrey ujawniają kulisy "megxitu" i zdradzają jak sobie radzą w Kalifornii. Właśnie pojawiła się kolejna zapowiedź niedzielnego wywiadu w stacji CBS, w której Oprah ujawnia, że proponowała wywiad Meghan jeszcze przed jej ślubem z Harrym!

Meghan potwierdziła, że faktycznie rozmawiała w 2018 roku z dziennikarką na temat wywiadu, ale wtedy nie miała możliwości, aby przyjąć taką ofertę:

Oprah Winfrey po tym, jak Meghan wyznała, że to nie była jej decyzja zapytała, co teraz się zmieniło i dlaczego akurat teraz jest "odpowiedni moment". Meghan odpowiedział, ale to nie wszystko! Meghan otworzyła się i przyznała, że dopiero teraz, kiedy opuściła rodzinę królewską znów odzyskała możliwość decydowania o sobie, co jest ogromnym przywilejem!

Meghan wywiadem dla Oprah już na zawsze zamknęła sobie drzwi do rodziny królewskiej?

#EXCLUSIVE: In this extended first clip from @Oprah's interview with Prince Harry and Meghan, The Duchess of Sussex says what it means to be able to speak for herself.



It comes one year after the couple left England and stepped back from full-time royal life.#OprahMeghanHarry pic.twitter.com/o3AdxpmLrh