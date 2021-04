Królowa Elżbieta II była od dawna gotowa na śmierć Księcia Filipa? "Myślała o tej chwili już wiele razy"

W piątek, 9 kwietnia pałac Buckingham poinformował, że Książę Filip nie żyje. Książę miał 99 lat! Z królową Elżbietą II był związany przez ponad 70. Czy królowa była gotowa na stratę męża? Jego liczne choroby, podeszły wiek przygotowywały Królową, a także całą rodzinę na to straszne wydarzenie, jednak nigdy nie da się przecież być gotowym na odejście bliskich. Królowa podobno długo oswajała się z tą myślą, by w razie śmieci małżonka, zachować się zgodnie ze swoją królewską naturą, w stoicki sposób. I rzeczywiście, królowej się to udało. Potwierdziła to jej synowa, hrabina Zofia.

Elżbieta II była gotowa na śmierć męża?

Śmierć Księcia Filipa skupiła w pałacu Buckingham całą rodzinę. Wszyscy starają się teraz wspierać, a szczególnie królową, która z dnia na dzień straciła długoletniego towarzysza jej codziennego życia. Choć ich drogi były dość kręte, a małżeństwo nie odbyło się bez skandalu, trudno wyobrazić sobie taką stratę. Okazuje się jednak, że Królowa do śmierci ukochanego podeszła bardzo ostrożnie i była na nią gotowa. Były rzecznik prasowy królowej Charles Anson, przyznał w rozmowie z "People", że królowa już dawno przyzwyczajała się do myśli pożegnania z mężem:

Myślała o tej chwili już wiele razy, wiedziała, że musi zachować spokój i nie pokazywać po sobie emocji. Taka już jej natura, wynika to z jej temperamentu i doświadczenia. W latach, w których dla niej pracowałem, zawsze była bardzo opanowana, niezależnie od tego, co się wydarzyło. Trzeba jednak zrozumieć, że tak jak dla każdego człowieka, jest to dla niej moment wyjątkowo trudny.

Brytyjczycy martwią się o stan zdrowia swojej Królowej. Tymczasem synowa Elżbiety II, hrabina Wessex Zofia, żona księcia Edwarda złapana pod pałacem przez dziennikarzy "Sky News". Kobieta odpowiedziała krótko, ale zaskakująco.

Królowa radzi sobie z tym wszystkim w niesamowity sposób.

Królowa Elżbieta II uchodzi za wzór opanowania i ogromnego powściągania emocji. Jak widać, nawet w tak trudnej dla niej sytuacji zachowuje zimną krew.

Królowa Elżbieta II i Książę Filip byli małżeństwem przez ponad 70 lat. Poznali się, gdy ona miała 13 lat!

Rodzina Królowej przyznaje, że Elżbieta II nawet mimo tak osobistej straty nie traci zimnej krwi.