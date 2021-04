Książę Filip nie żyje. Na co zmarł mąż królowej Elżbiety? Ostatnie zdjęcia monarchy 

Dziś, 9 kwietnia, w wieku 99 lat odszedł książę Filip. O śmierci męża królowej Elżbiety poinformował Pałac Buckingham. Monarcha odszedł nad ranem w zamku Windsor:

Z głębokim smutkiem Jej Królewska Mość ogłasza śmierć ukochanego męża, Jego Królewskiej Wysokości Księcia Filipa, księcia Edynburga. Jego Królewska Wysokość zmarł spokojnie dziś rano w zamku Windsor - czytamy w oficjalnym oświadczeniu rodziny królewskiej.

Książę Filip nie żyje. Ostatnie zdjęcia męża królowej Elżbiety...

Ostatnie dni życia książę Filip spędził w zamku z rodziną. Podczas świąt wielkanocnych wybrał się nawet na spacer z królową Elżbietą - podaje Daily Mail. Jednak przedtem aż miesiąc był hospitalizowany. W połowie lutego trafił do szpitala - wówczas wszyscy wstrzymali oddech, martwiąc się o zdrowie księcia. Przedstawiciele rodziny królewskiej informowali jednak, że powodem była zwykła infekcja, a ze względu na zaawansowany wiek monarcha musiał trafić do szpitala na kilka dni. Spędził tam jednak miesiąc - stan zdrowia Filipa nagle się pogorszył i była potrzebna operacja serca.

Książę Edynburga został dziś przeniesiony ze Szpitala Króla Edwarda VII do Szpitala św. Bartłomieja, gdzie lekarze będą kontynuować jego leczenie z powodu infekcji, a także podejmą badania i obserwację pod kątem wcześniej istniejącej choroby serca. Książę nadal czuje się dobrze i reaguje na leczenie, ale oczekuje się, że pozostanie w szpitalu co najmniej do końca tygodnia - brzmiał komunikat rodziny królewskiej.

Zabieg przeszedł pomyślnie i w połowie marca książę opuścił już placówkę. Czuł się dobrze, jak informowały brytyjskie media. Pod szpitalem w Londynie, gdzie przebywał, ciągle obecni byli fotoreporterzy oraz stacje telewizyjne. Oto ostatnie zdjęcia księcia Filipa po hospitalizacji:

EastNews

East News

Na co chorował książę Filip?

Książę Filip w czerwcu skończyłby 100 lat. Cieszył się dobrym zdrowiem i kondycją. Dopiero w wieku 90 lat ograniczył swoje obowiązki zawodowe, by w 2017 roku oficjalnie przejść na emeryturę. Książę Filip miał problemy z sercem - w 2011 roku z bólami w klatce piersiowej trafił do szpitala w hrabstwie Cambridgeshire, gdzie przeszedł kilka zabiegów. Często łapał infekcje dróg moczowych. W związku z tą dolegliwością trafiał do szpitali kilka razy. W 2018 roku przeszedł operację wymiany stawy biodrowego. Nie lubił jednak pytań o swój stan zdrowia. Znany z ciętego języka i ostrych komentarzy na pytania o samopoczucie zazwyczaj odpowiadał: "A kogo to interesuje?".

East News

Książę Filip był najdłużej żyjącym męskim członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej. Z królową Elżbietą przeżyli razem ponad 73 lata.