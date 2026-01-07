W niedzielę, 4 stycznia 2026 r., król Karol III i krolowa Camilla pojawili się wspólnie na nabożeństwie w Sandringham, gdzie rozpoczęli nowy rok. Uwagę mediów i obserwatorów przykuła nie tylko obecność pary królewskiej, ale przede wszystkim spektakularna stylizacja królowej. Podczas gdy monarcha wybrał klasyczny płaszcz marki Anderson & Sheppard w odcieniu toffi, podkreślając swój konsekwentny i stonowany styl, jego małżonka postawiła na najmodniejszy kolor 2025 roku, tzw. "Cloud Dancer", prezentując niezwykle elegancki zestaw, który przyciągnął spojrzenia zarówno uczestników nabożeństwa, jak i internautów. Cena jej stylizacji zwala z nóg.

Królowa Camilla w modnym płaszczu odcieniu "Cloud Dancer" na zimę 2026

Królowa Camilla znana jest z zamiłowania do klasycznej elegancji oraz wyjątkowo drogich i wyszukanych dodatków. Żona brytyjskiego monarchy chętnie wyciąga z królewskiego skarbca zapomniane klejnoty, niejednokrotnie wprawiając sympatyków royalsów w osłupienie. Podczas pierwszego niedzielnego nabożeństwa w 2026 roku w Sandringham, 4 stycznia, królowa Camilla również postawiła na wyraziste akcesoria.

Żona Karola III zaprezentowała się w białym płaszczu projektu Fiony Clare, jednej ze swoich ulubionych projektantek. Ten wykonany na miarę element garderoby w najmodniejszym kolorze 2026 roku, "Cloud Dancer", kosztował około 6 tys. funtów, czyli około 29 tys. zł. Stylizacja została uzupełniona jedwabnym szalem, który monarchini miała już na sobie podczas świąt Bożego Narodzenia w 2025 roku. Do zestawu królowa dobrała czarne zamszowe kozaki Dressage od marki Russell and Bromley, kapelusz Estate od Lock & Co, skórzane rękawiczki z ekofutrem firmy Ede & Ravenscroft oraz vintage’ową torebkę Mini Top Handle marki Chanel. Całość stylizacji kosztowała 11 695 funtów, czyli około 57 tys. złotych.

Płaszcze w odcieniu "Cloud Dancer" hitem na zimę 2026

Na wybiegach i ulicach Paryża, Mediolanu oraz Kopenhagi kremowy kolor "Cloud Dancer" zyskał ogromną popularność. Stylistki i influencerki prezentują ten odcień w formie odważnych total looków, jak również jako subtelne akcenty stylizacji. Nic dziwnego, to właśnie ten odcień został ogłoszony przez instytut Pantone kolorem 2026 roku.

Modny kolor "Cloud Dancer" pojawia się jako główny element garderoby: od płaszczy, przez garnitury długie koszulowe sukienki, po plisowane spódnice. Ta neutralna i stonowana tonacja doskonale oddaje ideę "quiet luxury", stylu, który skupia się na wysokiej jakości materiałach, ponadczasowych krojach i subtelnej elegancji. Właśnie to cechuje elementy garderoby wybierane przez członków i członkinie brytyjskiej rodziny królewskiej.

Kolekcjonerska torebka Chanel królowej Camilli robi furorę

Jednym z najbardziej wyróżniających się elementów, tuż obok kremowego płaszcza, była vintage’owa torebka Chanel Mini Top Handle wykonana z czarnej skóry i ozdobiona srebrnymi detalami. Model ten uchodzi za niezwykle pożądany przez kolekcjonerów, ponieważ z biegiem czasu zyskuje na wartości i często staje się rodzinną pamiątką.

Model Classic Flap, zaprojektowany przez samą Coco Chanel i wprowadzony na rynek w lutym 1955 r., łączy w sobie funkcjonalność i ponadczasowy styl. Królowa Camila regularnie sięga po swoją torebkę Chanel podczas oficjalnych wyjść.

Królowa Camilla w modnym płaszczu odcieniu "Cloud Dancer" na zimę 2026, Fot. Aaron Chown/Press Association/East News

Gdzie kupić modne płaszcze "Cloud Dancer" na zimę 2026

Jeśli spodobał wam się stylowy płaszcz królowej Camilli w najmodniejszym kolorze 2026 roku, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach lubianych i popularnych sieciówek.

W Pull&Bear czeka na was prawdziwa modowa perełka. Elegancki, wiązany w talii płaszcz w odcieniu "Cloud Dancer" kupicie za 99,90 złotych.

Płaszcz w najmodniejszym kolorze 2026 roku "Cloud Dancer" z Pull&Bear za 99,90 złotych, Fot. materiały prasowe

W Mango za 369,99 złotych czeka na was płaszcz w najmodniejszym kolorze 2026 roku "Cloud Dancer" z tkaniny boucle i szerokimi klapami.

Płaszcz w najmodniejszym kolorze 2026 roku "Cloud Dancer" z Mango za 369,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei Reserved za 459,99 złotych kupicie piękny płaszcz z wełną w odcieniu "Cloud Dancer" z odpinanym szalem.

Płaszcz w najmodniejszym kolorze 2026 roku "Cloud Dancer" z Reserved za 459,99 złotych, Fot. materiały prasowe