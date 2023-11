Książę Harry i Meghan Markle mają dość krzywdzących artykułów, które dotykają ich osoby. Ich zdaniem brytyjska prasa uwzięła się na Amerykankę i tak jak ponad 20 lat temu paparazzi nie odpuszczali księżnej Dianie, tak teraz głośno komentują każdy krok Meghan Markle. Książęca para Sussex pozwala tabloidy i wydała specjalne oświadczenie na ten temat. Niestety, mocne słowa nie spodobały się w Pałacu, co skomentował komentator brytyjskiej rodziny.

Nobody in the Royal Family or the Royal Household is supporting Harry and Meghan at the moment. Even the couple’s aides seem embarrassed by their actions. William, who dropped his brother like a ton of hot bricks earlier this year, and Charles have distanced themselves.

