Czy księżna Camilla zostanie królową? Po śmierci królowej jest najważniejszą kobietą w państwie

Historia znajomości księcia Karola i Camilli Parker Bowles jest bardzo skomplikowana. Królewski biograf postanowił zdradzić, jak narodził się jeden z najgorętszych romansów w rodzinie królewskiej. Okazuje się, że książę Karola i Camilla Parker Bowles poznali się w 1970 roku podczas meczu polo w Windsorze. Podobno to ona zaczepiła następcę tronu kierując w jego stronę niewybredny komentarz. - Moja prababcia była kochanką twojego prapradziadka. Co ty na to? - zapytała Karola 23-letnia wtedy Camilla. Podobno 8 lat później Karol i Camilla zostali kochankami. Ich romans trwał nawet wtedy, gdy syn królowej Elżbiety był już mężem Diany. To właśnie ta znajomość doprowadziła do końca ich małżeństwa. Królewscy biografowie twierdzą, że Camilla Parker Bowles była bardzo niepokorną dziewczyną. - Paliła, co nie było mile widziane i popularne wśród dziewcząt w tamtych czasach – a już na pewno nie u debiutujących na salonach nastolatek – twierdzi Gyles Brandreth. Koniec małżeństwa księcia Karola i Camilli Parker Bowles? Książę Karol i Camilla Parker Bowles stanęli na ślubnym kobiercu w 2005 roku. Niestety, coraz częściej mówi się o końcu ich małżeństwa. Ostatnio pojawiły się bowiem plotki, że... książę Karol jest gejem! Co więcej, zagraniczna prasa twierdzi, że Camilla Parker Bowles już teraz złożyła pozew rozwodowy . Jaka jest prawda? Z pewnością dowiemy się już niedługo.