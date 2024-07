Marta Grycan często bywa na stołecznych imprezach - zazwyczaj w towarzystwie córki Wiktorii lub męża Adama.

Żona znanego cukiernika uwielbia nosić kreacje światowych projektantów. Mogliśmy ją spotkać w sukience Roberto Cavalliego, z kopertówką Alexandra McQueena, czy w butach Christiana Louboutina lub Gianmarco Lorenzi.



Oryginalne kreacje Marty Grycan przyciągają uwagę. Inną kwestą pozostaje natomiast, czy są dobrze dobrane do sylwetki pani Marty i czy pasują do okazji... A co Ty o nich myślisz?



jm

