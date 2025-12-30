Król Karol III postanowił przekazać kolejnemu pokoleniu wyjątkowy przywilej, który do tej pory przysługiwał wyłącznie jemu i jego małżonce. Dzięki tej decyzji rola księcia Williama i księżnej Kate w strukturze rodziny królewskiej zyskuje jeszcze większe znaczenie, podkreślając ich pozycję jako przyszłych liderów monarchii.

Wyjątkowy przywilej Kate i Williama

Zaskakujące doniesienia napłynęły prosto z rodziny królewskiej. Ostatnie wiadomości wskazują, że wiosną 2026 roku książę William i księżna Kate otrzymają uprawnienie do przyznawania królewskich certyfikatów. Oznacza to, że już za kilka miesięcy para Walii obejmie jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w brytyjskiej monarchii.

Certyfikaty Royal Warrants przyznawane są wybranym markom i dostawcom usług. Kate i William będą mogli wyróżnić firmy lub osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat dostarczały im produkty lub świadczyły usługi. Dla producentów jest to duże wyróżnienie, ukazujące jakość marki i najwyższą możliwą rekomendację. Dotychczas prawo do przyznawania królewskich certyfikatów przysługiwało wyłącznie królowi Karolowi III i królowej Kamili.

Księżna Kate powróciła do oficjalnych zobowiązań

Księżna Kate, po długiej i trudnej walce z rakiem, powoli wraca do wykonywania swoich oficjalnych obowiązków w ramach rodziny królewskiej. Po intensywnym leczeniu i zakończeniu chemioterapii księżna Walii zaczęła pojawiać się na publicznych wydarzeniach oraz angażować się w kolejne wystąpienia, co było szeroko komentowane przez media i sympatyków monarchii jako istotny krok w jej powrocie do normalnej aktywności.

Choć Kate nie wróciła jeszcze do pełnego harmonogramu królewskich zobowiązań, jej pierwsze publiczne wystąpienia po chorobie spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem. Księżna otwarcie mówiła o swojej drodze do remisji i o wyzwaniach związanych z rekonwalescencją, a jej stopniowy powrót do oficjalnych ról jest postrzegany jako symbol siły i nadziei nie tylko dla brytyjskiej rodziny królewskiej, ale także dla wielu osób na całym świecie.

