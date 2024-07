Mam już dość nudnych kozaków na jesień! Czas zaszaleć:) Już oglądając jesienne pokazy, zakochałam się w kowbojskich botkach i postanowiłam zainwestować w podobne. Trend podchwyciło wiele sieciówek, ale mnie najbardziej spodobała się propozycja Stradivariusa - bordowe botki ze złotymi zdobieniami to dla mnie strzał w (modną!) dziesiątkę! Są elegantsze od klasycznych kowbojskich butów, a kolor jest po prostu piękny (bordo to prawdziwe odkrycie nowego sezonu). Te buciki nawiązują też odrobinę do stylu Elvisa Presleya - złote elementy przypominają mi jego niesamowite sceniczne kreacje.

Do czego będę nosić moje buty? Na pewno do skórzanych spodni i eleganckiej koszulowej bluzki w delikatnym beżowym kolorze. Na wieczór założę do nich malutką złotą torebkę, zdobioną kamieniami. A może Wy macie inny pomysł na stylizację z takimi butami? Piszcie w komentarzach!

Botki Stradivarius, 299 zł

Polecam,

Barbara Łubko

Szefowa działu Styl

"FLESZ"