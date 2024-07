Gdy w 2009 roku Nergal związał się z Dodą, wszyscy twierdzili, że ten związek to mezalians. W końcu piosenkarka to jedna z najgłośniejszych postaci polskich mediów, a Darski do tego czasu raczej trzymał się w cieniu. Podkreślał też, że świat celebrytów go nie interesuje, a w niektórych wywiadach wręcz kpił z kolegów i koleżanek z branży. Po rozstaniu z Dodą szybko jednak odnalazł się w show-biznesie. Przypomnijmy: Nergal reklamuje napój o nazwie Demon. Ma aż 4 smaki

Wcześniejsze deklaracje muzyka ciężko już traktować poważnie. Szczególnie, że szykuje kolejny projekt, którego nie powstydziłaby się żadna rasowa celebrytka. Jak donosi "Fakt", Nergal już we wrześniu wypuści swój kosmetyk do pielęgnacji dla mężczyzn. Oczywiście nie mogło zabraknąć w nim akcentu religijnego - olejek został wzbogacony aromatem paczuli i tabaki. Będzie więc męsko i z domieszką sacrum jednocześnie.



Wszyscy brodacze zasługują na luksus i jakość - skomentował Nergal zdjęcie, na którym z dumą prezentuje specyfik.

Kupicie kosmetyki Nergala? My czekamy z niecierpliwością na autorską kolekcję ubrań i książkę kucharską z diabelskimi przepisami.

Zobacz: Nergal do Szulim: "Czarny Anioł Ruchania pozdrawia"

