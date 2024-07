Maciej Zień dołączył ostatnio do grona krytyków programu „Top Model”. Projektant przyznaje, że w show TVN-u jest za mało mody i artyzmu. Zień zarzuca producentom, że w programie „liczy się, że ktoś schudł albo ma ckliwą historię do opowiedzenia”.

Krytyczna wypowiedź Macieja Zienia nie spodobała się Karolinie Korwin-Piotrowskiej.

- Lubię Maćka, zdolny gość i uroczy, ale sam dobrze wie, że był brany pod uwagę jako juror do programu, był w ogródku i prawie witał się z gąską… i gdyby wszystko dobrze poszło, byłby za stołem jurorskim- napisała na Facebooku.

Czyżby Korwin-Piotrowska uważała, że projektant wypowiada złośliwe komentarze, ponieważ ma żal, że nie ma go w telewizji?

