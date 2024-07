Wczoraj odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. O zwycięstwo walczyli obecny prezydent Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Wielkim wygranym okazał się polityk Prawa i Sprawiedliwości, który według najnowszych sondaży zdobył 52 procent głosów społeczeństwa. Andrzej Duda już dzisiaj rano zaskoczył swoich wyborców swoją obecnością na stacji metra Centrum, gdzie od 7.00 rano osobiście rozdawał kawę warszawiakom. Zobacz: Andrzej Duda od rana w pracy! Nowy prezydent rozdaje kawę na stacji metra!

Porażkę Bronisława Komorowskiego postanowiła skomentować Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka w swoim felietonie stwierdza, że przyczyną słabego wyniku w wyborach jest m.in. udział w programie Kuby Wojewódzkiego. Korwin Piotrowska sugeruje nawet, że Andrzej Duda powinien podziękować Wojewódzkiemu, który w swoim show stwierdził, że zagłosuje na obecnego prezydenta.

- Na pewno, w podziękowaniu za zwycięstwo, Andrzej Duda powinien prosto ze sztabu, z własnoręcznym autografem, wysłać butelkę mocnego i drogiego szampana Kubie Wojewódzkiemu. W jego programie Prezydent Komorowski, pan w mocno średnim wieku, niewątpliwie uroczy, ale raczej zabetonowany, dramatycznie starał się udowodnić, że ma luz nastolatka i nie chciał powiedzieć, co dokładnie palił i czy śniła mu się Magdalena Ogórek. To nie było dobre. Raczej smutne. Bardzo na siłę. Szkoda. Ale oglądalność była astronomiczna. A w mediach o to chodzi. Komorowski jakby co fuchę po wyprowadzce z Belwederu ma. U Kuby. Szkoda, że z medyczną marihuaną, "załatwioną" w programie, raczej już nie wyjdzie, bo przynajmniej byłby po tym show konkret. A tak został tylko żyrandol- Korwin Piotrowska napisała na Onet.pl