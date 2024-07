Niedawno Maja Sablewska wskutek silnej reakcji alergicznej trafiła do szpitala w Stanach Zjednoczonych przez co musiała przełożyć swój lot do Polski. O całej sytuacji poinformowała na swoim Facebooku Tola Szlagowska. Podopieczna menadżerki gwiazd poprosiła fanów, którzy sporą grupą mieli czekać na Maję na lotnisku, o przybycie w innym terminie.



Cała sytuacja rozbawiła naczelną "facebookowiczkę" polskiego show-biznesu, Karolinę Korwin-Piotrowską. Dziennikarka na swoim fanpage'u podzieliła się wpisem o następującej treści:



- Silna reakcja alergiczna na samą myśl o powrocie do Polski. wiwatujące na lotnisku tłumy z transparentami czekają na powrót swej idolki w namiotach... relacja ze szczęśliwego lądowania na żywo w tvn 24 oraz w "Faktach". absurd goni absurd. kocham polski szołbiz - (pisownia oryginalna).



Ktoś z was wybierał się przywitać Maję i Tolę na Okęciu?

