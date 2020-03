Rosnąca liczba przypadków koronawirusa w Polsce spowodowała, że władze podjęły decyzję o natychmiastowym zamknięciu szkół, a od jutra (12 marca) zostaną zamknięte również kina, muzea i teatry. Ta decyzja odbije się na życiu zawodowym aktorów teatralnych, którzy na czas wzmożonych środków bezpieczeństwa zostaną bez pracy. Barbara Kurdej-Szatan wyraziła swoje obawy na Instagramie.

Zagrożenie epidemią koronawirusa w Polsce odbija się na życiu zawodowym artystów. Organizatorzy zaczęli odwoływać koncerty, a dziś podjęto decyzję o zamknięciu kin, muzeów i teatrów, co wiąże się z chwilową bezczynnością zawodową dla aktorów teatralnych. Zmartwiona sytuacją Barbara Kurdej-Szatan, podzieliła się swoimi przemyśleniami na Instagramie:

My dziś jeszcze pracujemy na planie... ale spektakle wszystkie odwołane. Nasza najbliższa trasa z "Pikantnymi" odwołana. Artyści, którzy pracują tylko w teatrze nie grają spektakli, nie będą mieli za co żyć... Co za czas... Mam nadzieję, że szybko się skończy ten koszmar... - napisała na Instastory.