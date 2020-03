W Polsce potwierdzono już 17 przypadków koronawirusa. Mateusz Morawiecki podczas wczorajszej konferencji oznajmił, że należy przygotować się na wzrost zarażonych, jednak na bieżąco podejmowane są środki zaradcze, aby przyrost był jak najmniejszy.

Organizatorzy odwołują imprezy masowe m. in. koncerty gwiazd. Które gwiazdy nie zagrają zaplanowanych koncertów w najbliższym czasie?

Gwiazdy odwołują koncerty przez koronawirusa

Sytuacja z koronawirusem w Polsce na szczęście nie jest tak poważna jak na terenie Chin czy Włoch, jednak organizatorzy wielkich imprez ze względu na bezpieczeństwo decydują się odwoływać imprezy, które przyciągną skupisko większe niż 1000 osób. Tyczy się to również koncertów gwiazd, które przez koronawirusa nie zarobią pieniędzy. W ustalonym terminie nie odbędzie się koncert Pezeta ze Wrocławiu:

Koncert we Wrocławiu zostanie przeniesiony. Nową datę podamy jutro. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu zmienił dziś opinię o wydarzeniu na negatywną, argumentując decyzję zagrożeniem koronawirusem. - napisał na swoim Instagramie

Odwołano także koncert Ewy Farnej w Poznaniu, o czym osobiście poinformowała fanów:

Uwaga, aktualizacja! Koncert 8.03. odwołany z powodu paniki wokół koronawirusa. Bardzo mi przykro, wszelkie informacje i pytania prosimy kierować do organizatora wydarzenia, który odwołał koncert. Postaramy się wspólnie znaleźć nowy termin, by koncert się odbył.

Przeniesiono również koncert Agnieszki Chylińskiej, który miał odbyć się 14 marca 2020 r. w Zielonej Górze. To właśnie w tym mieście wykryto pierwszy polski przypadek zarażenia. Nowy termin wyznaczono na 17 kwietnia.

O odwołanym koncercie poinformowała również Doda, która miała zagrać 21 marca w jednym z łódzkich klubów. Super Express podaje również informacje o odwołanych koncertach Kayah, Majki Jeżowskiej i Ani Karwan, które stracą na tym nawet do 50 tysięcy złotych. Turniej gier komputerowych IEM w Katowicach również odbył się bez udziału publiczności, gdzie w zeszłym roku przyciągnął ponad 170 tys. zainteresowanych. Jak podaje Polska The Times, odwołano również koncerty eliminacyjne do festiwalu Pol'and'Rock w Białymstoku, Łodzi, Gdańsku i Wrocławiu. Wygląda na to, że to dopiero początek.

East News

Czy sytuacja z koronawirusem w Polsce uspokoi się czy gwiazdy będą musiały odwoływać kolejne koncerty? Niedługo zaczyna się letni sezon, który przynosi im najwięcej zysków.