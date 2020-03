Koronawirus w Polsce. Ciężarna Katarzyna Glinka przerażona sytuacją: "Nie bądźmy dla siebie obojętni"

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się bardzo szybko. Dziś, 15 marca, mamy już 111 osób zarażonych w tym trzy ofiary śmiertelne. Ciężarna Katarzyna Glinka apeluje o rozsądek i odpowiedzialność. Na temat ryzyka związanego z zarażeniem wirusem COVID-19 dla kobiet w ciąży apelowała także Małgorzata Rozenek:

Pytałam lekarza o ryzyko dla ciężarnych i powiedział, że największy kłopot jest taki, że kobiecie w ciąży nie można podawać prawie żadnych leków, więc gdyby doszło do zakażenia, to i pomoc dla niej byłaby ograniczona. Trochę to przytłaczające.