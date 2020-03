Małgorzata Rozenek o ryzyku dla kobiet w ciąży w przypadku zarażenia koronawirusem! Gwiazda wystosowała ważny apel

Koronawirus w Polsce rozprzestrzenia się coraz szybciej. Tylko w czwartek 12. marca odnotowano kilkanaście kolejnych przypadków zachorowań. Polski rząd apeluje, aby w miarę możliwości pozostać na razie w domach. Wiele gwiazd zabrało już głos w tej sprawie, a wśród nich jest także ciężarna Małgorzata Rozenek. Przyszła mama poinformowała fanów, jak niebezpieczny może być wirus dla kobiet w ciąży! Koniecznie to przeczytajcie!

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Dramatyczny wpis lekarki ze Śląska! "Chorych w Polsce jest więcej, po prostu ich nie diagnozujemy"

Koronawirus atakuje coraz więcej osób w naszym kraju! Niestety Ministerstwo zdrowia podejrzewa, że okres największej liczby zachorowań dopiero przed nami. Według prognoz liczba osób chorych na koronawirusa w Polsce może w najbliższym czasie dojść nawet do 1000! W związku z tym rząd podjął radykalne działania - zamknięte zostały placówki oświatowe i kulturalne. Najlepiej przez najbliższy czas pozostać w domach.

Gwiazdy również zabierają głos w tej sprawie i apelują, aby potraktować zalecenia polskiego rządu bardzo poważnie. Również Małgorzata Rozenek zdecydowała się wystosować ważny apel! Przyszła mama doskonale wie, jak niebezpieczny może być wirus dla kobiet w ciąży!

Mocno przejmuję się doniesieniami o koronawirusie i z ogromnym niepokojem obserwuję rozwój wypadków. Kochani‼️musimy być rozsądni‼️ ZOSTAŃMY W DOMACH‼️ potraktujmy najbliższe dni jak szansę na powstrzymanie fali zachorowań. Dzięki naszym działaniom możemy wpływać na sytuacje. Ograniczmy kontakty społeczne do minimum. Odwołałam wszystkie aktywności na najbliższy tydzień i uprzedziłam, że może to potrwać jeszcze jeden tydzień - czytamy we wpisie Małgorzaty Rozenek.

Gwiazda skonsultowała się z lekarzem, który poinformował ją o ryzyku dla kobiet w ciąży w związku z epidemią koronawirusa. Małgorzata Rozenek rozważa wyjazd z Warszawy.

R jeszcze jutro i chyba pojutrze musi iść do pracy, ale ja i chłopcy zamykamy się w domu. Może później wyjedziemy na wieś, żeby jeszcze bardziej odizolować się od dużych skupisk ludzkich. Pytałam lekarza o ryzyko dla ciężarnych i powiedział, że największy kłopot jest taki, że kobiecie w ciąży nie można podawać prawie żadnych leków, więc gdyby doszło do zakażenia, to i pomoc dla niej byłaby ograniczona. Trochę to przytłaczające. Kochani‼️ Musimy być mądrzy‼️ odpowiedzialni ‼️empatyczni‼️stosować się do zaleceń służb sanitarnych i państwowych‼️ nie wolno nam lekceważyć zagrożenia‼️ ale przede wszystkim musimy też myśleć o innych.