Koronawirus w Polsce. Czy sklepy zostaną zamknięte?! Czy brakuje towarów? Minister zabrała głos!

W Polsce, w związku z pojawieniem się koronawirusa, zamknięto szkoły, żłobki, uczelnie, teatry, muzea, kina itd. Odwołano imprezy masowe, a organizatorzy koncertów przenoszą wydarzenia na inne terminy. Co ze sklepami? Czy sklepy, galerie handlowe zostaną zamknięte? Jest zdecydowana odpowiedź minister!

Czy sklepy będą zamknięte?

Coraz mniej produktów na półkach sklepowych. Polacy masowo wykupują żywność oraz środki czystości. Z półek znikają produkty suche, takie jak ryż, makarony i kasze oraz wszelkie mydła. Żele antybakteryjne to już towar luksusowy, ciężki do zdobycia. Jest obawa, że wszelkie sklepy, mniejsze czy większe, zostaną zamknięte. Czy to możliwe? W związku z falą takich newsów minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz, napisała w sieci:

Stanowczo dementuję pojawiające się #fakenews.y Wszystkie sklepy działają i będą działać normalnie! Nie ma mowy o zamykaniu żadnych placówek handlowych! Nie jest rozważame wprowadzenia nakazu dotyczącego zamykania obiektów handlowych. Zarówno pracownicy takich sklepów, jak ich klienci, proszeni są o przestrzeganie wytycznych dotyczących przestrzegania zasad higieny o których informuje Główny Inspektorat Sanitarny

Czy zabraknie żywności w sklepach?

Minister Rozwoju sama wybrała się na zakupy i przekonuje, że nie będzie braków w dostawach żywności do sklepu:

Sprawdzam sama sytuację w sklepie. Jest nieco więcej klientów, ale towaru nie brakuje. Nie panikujmy. Sklepy będą działać, a producenci żywności mają zapasy i jak zapewniają - mogą zwiększyć produkcję - uspokaja Emilewicz.

Jesteście spokojni czy robicie zapasy?

Na razie sklepy nie będą zamknięte!

