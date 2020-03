Zatrważające nagrania pokazujące imprezujących studentów, cieszących się z przerwy w zajęciach spowodowanych koronawirusem, trafiły do sieci. Młodzi ludzie tłumnie zgromadzili się w klubie, aby świętować "koronalia" zamiast juwenaliów. Interweniuje m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Decyzją rządu szkoły, uczelnie oraz inne placówki oświatowe zostały zamknięte co najmniej do 25 marca. Eksperci proszą o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialne podejście do tzw. kwarantanny społeczeństwa. Eksperci wskazują, że lekceważenie tych wskazań było jedną z przyczyn dramatu, który aktualnie rozgrywa się we Włoszech. Mówił o tym Minister Zdrowia Łukasz Szumowski wspominając, że właśnie tam, gdy odwołano zajęcia, studenci ruszyli do klubów i pubów. Czy historia się powtórzy?

Koronawirus w Polsce. Studenci nie stosują się do kwarantanny

Powtarzane od kilku dni jak mantra prośby o nie traktowanie przerwy wymuszonej koronawirusem jak ferii wydają się nie mieć skutku. Wielu studentów nie podeszło do sprawy odpowiedzialnie i tłumnie gromadzą się w klubach świętując "koronalia". Skandaliczne nagranie ukazujące studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie trafiło do sieci.

Korona tu, korona tam, korona ***** zrobi nam - śpiewają.

Uczelnie zareagowała natychmiastowo, zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji od osób, które zachowały się w tak nieodpowiedzialny sposób:

W Internecie pojawia się mnóstwo nieodpowiedzialnych materiałów związanych z wyjątkową sytuacją panującą w kraju. Jest nam bardzo przykro, jeśli w niektórych z nich występują nasi studenci. Pragniemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec takiego zachowania. Materiały analizujemy i podejmiemy odpowiednie kroki współmierne do postaw prezentowanych w tych materiałach - napisali przedstawiciele uczelni na oficjalnym profilu na Facebooku.

Internauci dostrzegli na nagraniu również przedstawicieli Rady Uczelnianej:

A na filmach są przedstawiciele Rady Uczelnianej. Gratulacje. Pozazdrościć wyobraźni. Mam nadzieję, że w tej beznadziejnej pseudo-studenckiej organizacji zajdą poważne zmiany w najbliższym czasie.

W sprzedaży pojawiły się także koszulki z napisem Koronowiada 2020 - która miała nazwą w tym roku zastąpić Kortowiadę - czyli olsztyńskie juwenalia. Sprzedaż została jednak wycofana. Organizatorzy tłumaczą, że mieli na celu tylko rozluźnienie atmosfery wokół koronawirusa:

Niniejsza uruchomiona sprzedaż kontrowersyjnych koszulek miała na celu nieco rozluźnić atmosferę w tych nieprzychylnych czasach. Bynajmniej nie miała na celu obrażenia niczyich uczuć. Szczerze przepraszamy, jeśli jednak tak się stało. Sam wydźwięk koszulki, mimo ze nie wszyscy odebrali to w ten sposób, miał sugerować Kortowiadę bez wirusa - stąd przekreślone słowo korona. Oczywiście nie zostanie wyprodukowany ani jeden egzemplarz. Osoby, które dokonały zamówień otrzymają oczywiście zwrot pieniędzy.

Do zasad bezpieczeństwa nie stosują się także studenci z Rzeszowa, którzy tłumnie gromadzą się na ulicach miasta.

Tymczasem studenci w Rzeszowie robią sobie koronalia.... pic.twitter.com/ymF3mzUVBr — Motylek (@Motylek68387398) March 12, 2020

Apelujemy o rozsądek! W tej chwili zarażonych koronawirusem jest 58 osób, w tym jedna ofiara śmiertelna. Wirus rozprzestrzenia się z bardzo łatwy sposób, a jego objawy przebiegają jak przeziębienie.

