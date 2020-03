13 osób chorych na koronawirusa w Polsce wyzdrowiało! By zwalczyć chorobę ważna jest jedna rzecz!

Jak wygląda sytuacja w Polsce? Ile osób jest zarażonych koronawirusem? Czy ta liczba stale rośnie? Ile osób udało się wyleczyć do tej pory? Jakie decyzje podejmuje rząd ws. koronawirusa? Co powinieneś zrobić, jeśli masz obawy że jesteś zarażony koronawirusem? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Szkoły zamknięte na 2 tygodnie! Czy przez koronawirusa wakacje zostaną skrócone?

NIEDZIELA, godz. 11:40

Do tej pory w Polsce udało się wyleczyć 13 osób. Kluczem do sukcesu jest jedna rzecz! Pamiętaj, że jeśli miałeś kontakt z zakażoną osobą, wróciłeś zza granicy i masz gorączkę i kaszel, po pierwsze nie panikuj - w tej sytuacji powinieneś zgłosić się jak najszybciej do stacji sanitarno-epidemiologicznej lub do szpitala z oddziałem zakaźnym. W tym momencie stacja określi dalszy tryb postępowania medycznego. Im szybciej podjęte zostanie leczenie, tym większa szansa na szybkie wyzdrowienie.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce: Skandaliczne zachowanie studentów. Urządzili "koronalia" zamiast juwenaliów

NIEDZIELA, godz. 9:30

Liczba zarażeń koronawirusem w Polsce rośnie. W niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 7 przypadkach zarażenia koronawirusem. Oznacza to w sumie 111 przypadków zarażenia w Polsce, 3 osoby zmarły, 13 osób wyleczono.

Mamy 7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Zobacz także: Przerażający skutek koronawirusa. Pielęgniarka pokazała szokujące zdjęcie!

W których miastach potwierdzono kolejne przypadki?

Potwierdzone przypadki dotyczą osoby z woj. podkarpackiego (Leżajsk), 2 osób z woj. mazowieckiego (Warszawa), 1 osoby z woj. świętokrzyskiego (Kielce), 1 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego (Ostróda), 1 osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław),1 osoby z woj. lubelskiego - podaje MZ.

Zobacz także: Koronawirus w Polsce. Biedronka wprowadza zmiany, będzie jak w szpitalu!