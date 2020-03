Koronawirus w Polsce. Szkoły zamknięte na 2 tygodnie! Czy przez koronawirusa wakacje zostaną skrócone?

Z dnia na dzień w bardzo szybkim tempie przybywa zachorowań na koronawirusa. Obecnie w Polsce jest już 25 potwierdzonych przypadków zakażonych osób. W środę 11. marca, o godzinie 10:00 odbyła się konferencja, podczas której została podana oficjalna informacja na ten temat: Szkoły są zamknięte na razie na 2 tygodnie!

Placówki szkolne będą zamknięte z powodu koronawirusa?

Koronawirus rozprzestrzenia się w zatrważającym tempie. Na ten moment w Polsce potwierdzonych zostało 25 przypadków zarażonych koronawirusem osób. W dalszym ciągu pojawiają się apele, aby dokładnie myć ręce oraz unikać dużych skupisk ludzi. Rodzice natomiast niepokoją się o swoje pociechy, które uczęszczają do placówek oświatowych.

Po godzinie 10:00 11 marca odbyła się konferencja, na której została podana oficjalna decyzja rządu. Szkoły i przedszkola zostają zamknięte na 2 tygodnie. Decyzję o zamknięciu placówek oświatowych podjęto w trosce o obywateli, aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Czy zatem w tym czasie będzie realizowany program nauczania? To wszystko zależy od placówki i dyrektorów szkół, a opcji jest kilka. Może to być po prostu kilkunastodniowa przerwa w nauce, jednak niektóre szkoły już zdecydowały się na nauczanie online. Innym rozwiązaniem może być też przeniesienie obowiązku nauki dziecka na rodziców. Ostateczna decyzja należy do dyrektora placówki.

Czy dzieci będą mieć skrócone wakacje przez koronawirusa?

Jeżeli jednak szkoła nie zdecyduje się na realizowanie programu nauczania w tym czasie, np.: za pomocą specjalnej platformy online, to pojawia się pytanie, czy dzieci będą miały przez to skrócone wakacje? Na ten moment nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie, jednak taki scenariusz jest możliwy - wszystko wskazuje na to, że dzieci mogą wrócić wcześniej do szkół niż we wrześniu.

Najprawdopodobniej z powodu koronawirusa, wszystkie placówki oświatowe w Polsce zostaną zamknięte!