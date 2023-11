Co się stało z Konradem Gacą? Znany polski trener i dietetyk nie żyje. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Gaca zmarł w swoim domu pod Lublinem. W piątek 17 sierpnia około godziny 9 została przeprowadzona sekcja zwłok Konrada Gacy. Głos w sprawie wyników sekcji zabrała rzecznika lubelskiej Prokuratury Okręgowej.

Więcej informacji poznamy, kiedy zostaną opublikowane szczegółowe wyniki badań. Przypomnijmy, że wczoraj na temat stanu zdrowia Gacy wypowiedział się wspólnik Gacy, Marcin Gogłoza:

„Najprawdopodobniej doszło do zatrzymania akcji serca podczas snu, ale to się dopiero okaże. To była nagła śmierć. Nikt się tego nie spodziewał i nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć”, powiedział wspólnik Konrada Gacy Marcin Gogłoza w rozmowie z Wp.pl.