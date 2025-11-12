Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, uczestnicy 17. edycji programu "Taniec z Gwiazdami", odpadli z rywalizacji dwa tygodnie przed finałem. Choć ich występy budziły emocje, to pożegnanie zakochanych z show wywołało jeszcze większe poruszenie. Po zakończeniu odcinka Kaczorowska wygłosiła krótką przemowę, w której uderzyła w innych uczestników. Potem para niemal wybiegła ze studia, a ich live został odwołany. Dodatkowo, Kaczorowska polubiła w mediach społecznościowych liczne komentarze krytykujące jurorów oraz produkcję programu, co tylko podgrzało atmosferę. Pod znakiem zapytania był ich udział w wielkim finale 17 edycji "Tańca z Gwiazdami". Teraz Aleksander Sikora pokazał zdjęcie, które wszystko zdradziło!

Agnieszka Kaczorowska po "Tańcu z Gwiazdami" zniknęła z Polsatu

Kolejne kontrowersje wywołała nieobecność Agnieszki Kaczorowskiej podczas półfinału "Tańca z Gwiazdami". Pozostali tancerze 17. edycji pojawili się w odcinku, tańcząc wspólnie w otwarciu, jednak Kaczorowska nie dołączyła do zespołu. Informator z produkcji potwierdził, że jej nieobecność była wiadoma i produkcja wiedziała, że "zabraknie Agnieszki Kaczorowskiej" w półfinałowym odcinku.

To jeszcze nie wszystko! Kaczorowska i Rogacewicz czyli słynna już para numer '7' zrezygnowała też z udziału w nagraniu kabaretu K2. Jedziemy po bandzie, który był emitowany tuż po ich odpadnięciu z show Polsatu. To wtedy pojawiły się spekulacje na temat tego, że para rzekomo miałaby się obrazić na Polsat.

Już wiadomo, czy Agnieszka Kaczorowska pojawi się w finale "Tańca z Gwiazdami"

Udział Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w wielkim finale 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" cały czas stał pod znakiem zapytania i nie było wiadomo, czy ostatecznie zdecydują się wziąć udział w przygotowaniach. Teraz prawda wyszła na jaw, a właściwie zdradził ją Aleksander Sikora, który właśnie opublikował nagranie z prób do finału i pokazał, kto się na nich pojawił.

Okazuje się, że na kanapie obok Lanberry i Piotra Musiałkowskiego widać roześmianą Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza. Wygląda na to, że kontrakt ze stacją zmobilizował ich, aby pojawili się w finale "Tańca z Gwiazdami". Co ciekawe na próbach pojawiła się też Eva Minge i Maja Bohosiewicz.

To będzie spektakularny finał, który z pewnością przejdzie do historii. Czekacie na niedzielę?

