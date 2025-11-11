Po 9 intensywnych tygodniach jubileuszowej edycji show Katarzyna Zillmann i Janja Lesar pożegnały się z programem tuż przed wielkim finałem. Duet, który od początku budził ogromne emocje i zainteresowanie, nie znalazł się wśród finalistów walczących o Kryształową Kulę.

Kasia Zillmann wyjawiła prawdę o "TzG"

Widzowie pokochali duet Katarzyna Zillmann i Janja Lesar od pierwszego występu w jubileuszowej edycji Taniec z Gwiazdami — ich choreografie budziły zachwyt, a energia na parkiecie przyciągała uwagę. W ostatnim tygodniu ten wyjątkowy tandem zaprezentował dwa tańce, które ponownie podbiły serca widzów. Niestety para nie przeszła do finału. Po półfinale "Tańca z Gwiazdami" nasz reporter postanowił porozmawiać z Katarzyną Zillmann i Janją Lesar. Padło pytanie, co straciły, a co zyskały w programie. Janja nagle odpowiedziała, co dał jej program:

Dał nam siebie na pewno. Straciłyśmy kilogramy i trochę snu.

Ten program wymagał bardzo dużego zaangażowania fizycznego, emocjonalnego. Był o jeden wielki rollercoaster, za który jestem bardzo wdzięczna - dodała Kasia.

Co jeszcze zdradziły nam dziewczyny? Zobaczcie całe wideo.

fot Adam Jankowski/REPORTER