Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami" zrezygnowali z uczestnictwa w programie „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”. To właśnie tam mieli otrzymać też nagrodę „za wkład w dobry humor Polaków”. Co teraz się z nią stanie? Wszystko jasne.

Kabaret K2 bezlitośnie zakpił z nieobecnych gości

Brak obecności Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza nie powstrzymał satyryków z kabaretu K2 przed bezlitosnymi drwinami. W programie pojawiły się manekiny ucharakteryzowane na parę celebrytów, które umieszczono na kanapie dla gości.

Kabaret K2 od początku do końca odcinka wykorzystywał sytuację do satyrycznych docinków pod adresem nieobecnych gwiazd.

Ale odpowiedzcie mi na pytanie - co taka piękna młoda kobieta widzi w gościu, który wygląda jak podróba Wodeckiego? - padło w jednym ze skeczy

A to było jedynie preludium do całej symfonii przytyków w stronę pary. Po emisji odcinka „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie” w sieci zawrzało i wielu widzów przyznało wprost, że ich zdaniem żarty satyryków w kierunku Kaczorowskiej i Rogacewicza były aż zbyt mocne.

Medal miał trafić do Kaczorowskiej i Rogacewicza. Co teraz się z nim stanie?

Podczas programu prowadzący poinformował, że medal, który miał być wręczony Agnieszce Kaczorowskiej i Marcinowi Rogacewiczowi, nie zostanie przekazany celebrytom. Zamiast tego zostanie wystawiony na aukcję charytatywną na rzecz Fundacji Polsat.

Tradycyjnie nasi goście dostają medal za wkład w dobry humor Polaków, ale ponieważ nie przyszliście, to medal, który miał być dla was, przekażemy na aukcję Fundacji Polsat – ogłosił Bartosz Klauziński.

Co sądzicie o całej sytuacji? Oglądaliście odcinek „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”, w którym kabareciarze nieustannie żartowali z Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza?

