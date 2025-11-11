Maurycy Popiel i Sara Janicka wyjawili przed samym finałem: "Nie będziemy tutaj tańczyć"
Już w kolejną niedzielę wielki finał "Tańca z Gwiazdami". Jubileuszowa edycja dobiega końca, a do finału i walki o "Kryształową Kulę" dotarli najlepsi. Nie zebranie oczywiście Maurycego Popiela i Sary Janickiej. Co wyjawili nam po półfinale? Koniecznie zobacz.
Finał "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. W półfinale show widzowie i jurorzy zdecydowali, które pary awansują do finału. W wyniku dogrywki o ostatnie miejsce w grze znalazła się para Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. W rywalizacji półfinałowej widzowie mieli głos, jednak ostateczna decyzja została podjęta przez jurorów, co wywołało falę krytyki w sieci.
Kto zatańczy w finale "Tańca z Gwiazdami"?
Finalistami jubileuszowego sezonu "Tańca z Gwiazdami" zostali Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński z Magdaleną Tarnowską oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko – to właśnie te trzy pary powalczą o Kryształową Kulę w wielkim finale programu.
Po półfinale postanowiliśmy zapytać Sarę i Maurycego, co zatańczą w kolejnym odcinku. Para numer 1 zdradziła:
Nie będziemy tutaj tańczyć, a państwo sobie sami sobie dopowiedzą
Od rana siadamy do roboty
Co jeszcze usłyszeliśmy? Zobaczcie sami w wideo!