Finał "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. W półfinale show widzowie i jurorzy zdecydowali, które pary awansują do finału. W wyniku dogrywki o ostatnie miejsce w grze znalazła się para Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. W rywalizacji półfinałowej widzowie mieli głos, jednak ostateczna decyzja została podjęta przez jurorów, co wywołało falę krytyki w sieci.

Kto zatańczy w finale "Tańca z Gwiazdami"?

Finalistami jubileuszowego sezonu "Tańca z Gwiazdami" zostali Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj „Bagi” Bagiński z Magdaleną Tarnowską oraz Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko – to właśnie te trzy pary powalczą o Kryształową Kulę w wielkim finale programu.

Po półfinale postanowiliśmy zapytać Sarę i Maurycego, co zatańczą w kolejnym odcinku. Para numer 1 zdradziła:

Nie będziemy tutaj tańczyć, a państwo sobie sami sobie dopowiedzą - wyjawiła Sara.

Od rana siadamy do roboty - dodał Maurycy.

Co jeszcze usłyszeliśmy? Zobaczcie sami w wideo!