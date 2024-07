Michał wydał oświadczenie po wygranym konkursie eliminacyjnym do Eurowizji 2016. Artysta, dzięki głosom widzów, zwyciężył we wczorajszych preselekcjach i będzie reprezentował Polskę w Sztokholmie. Jego wygrana wzbudziła ogromne emocje! W komentarzach nie brakuje gratulacji, ale i... słów krytyki. Sam artystka postanowił skomentować wszelkie negatywne głosy, które pojawiły się po jego wygranej.

Na swoim Facebooku gwiazdor zamieścił wpis, w którym zarówno podziękował swoim fanom za wsparcie, jak i odniósł się do słów krytyki, które pojawiły się po wczorajszym konkursie. Michał Szpak uważa, że roztrząsanie sprawy nie ma sensu. Widzowie zadecydowali o jego zwycięstwie i sprawy nie da się już cofnąć, więc wszelki hejt w jego kierunku nie ma najmniejszego sensu.

Dziękuję!

Wczorajsza rywalizacja była tak ogromnie emocjonująca, wciąż z niedowierzaniem kolejno otwieram oczy i zadaje sobie pytanie: "To prawda Szpaku?

To wszystko jest prawdą?" Wiem, że wielu ludzi nie zgadza się z decyzją. Właśnie dlatego sądzę, że pokonkursowe rozlewanie krwi na portalach nie ma sensu. Wyniki zostały ogłoszone, każdy miał równe szanse. Darujcie wiec sobie, drodzy przeciwnicy, bo biegu rzeki zawrócić nie można tak, jak i wyników głosowania, które okazały się dość niepodważalne.

Teraz zamiast się wykłócać i wymyślać przedziwne teorie, skupmy się na tym, by spróbować stać się jednością. Zwyciężyłem, wszystkim wspaniałym z którymi na scenie dane mi było przebywać, dziękuję!

Każdy występ z 8 pozostałych wykonów zapierał dech w piersiach. Jestem dumny że mogłem stać z Wami na scenie i wymienić mam nadzieje szczere uśmiechy. Niepogodzonym życzę aby się pogodzili, a tym których serca zdobyłem DZIĘKUJĘ, JESTEŚCIE NIEWIARYGODNI. (pisownia oryg.)