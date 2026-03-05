Pierwszy odcinek udowodnił, że 18. edycja „Tańca z gwiazdami” będzie bardzo zacięta. Nawet surowi jurorzy byli pod wrażeniem wysokiego poziomu, prezentowanego przez uczestników programu Polsatu. Szczególnie wyróżnili się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Izabella Miko i Albert Kosiński oraz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Każda z tych par otrzymała ponad 30 punktów. Teraz jednak muszą ostro trenować przed kolejnym odcinkiem, ponieważ oczekiwania jurorów będą coraz wyższe.

Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino przed treningiem do „Tańca z gwiazdami”. Poważne miny uczestników

Pary rozpoczęły już trening przed drugim odcinkiem „Tańca z gwiazdami”. Niedawno paparazzi przyłapali Emilię Komarnicką i Stefano Terrazzino. Aktorka i tancerz spotkali się, a na ich twarzach było widać przede wszystkim skupienie. Co ciekawe, nie było miejsca na serdeczne gesty, a nawet uśmiech. Oboje mieli poważne miny.

Po zdjęciach paparazzi widać, że Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino potraktowali rywalizację na serio. Zwłaszcza że pozostali uczestnicy z pewnością nie odpuszczą przed niedzielnym występem. Warto przypomnieć, że jurorzy ocenili ich ostatni taniec na 34 punkty.

To oni zachwycili w pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami”. Zapowiada się ostra rywalizacja

W pierwszym odcinku to Magdalena Boczarska zachwyciła jurorów „Tańca z gwiazdami”. Występ aktorki i Jacka Jeschke otrzymał aż 38 punktów. Natomiast Izabella Miko i Albert Kosiński wywalczyli na parkiecie zaledwie o punkt mniej. Nic dziwnego, że widzowie już szykują się na zaciekłą rywalizację.

Co ciekawe, mówi się, że po pierwszy odcinku „Tańca z gwiazdami” atmosfera między Boczarską a Komarnicką zrobiła się napięta. Ponoć jedna z aktorek zaczęła mocno odczuwać stres związany z tak wysokim poziomem i oczekiwaniami zarówno jurorów, jak i widzów.

Należy też wspomnieć o kontrowersjach wokół faworytek. Część internautów zarzuca, że udział Komarnickiej i Miko jest niesprawiedliwy w stosunku do innych uczestników. Widzowie wytknęli paniom doświadczenie taneczne, a także fakt, że Komarnicka w przeszłości tańczyła z Terrazzino w ramach spektaklu. Miko natomiast uczęszczała od szkoły baletowej.

