Komarnicka i Terrazzino przyłapani przed treningiem do „Tańca z gwiazdami”. Wszystko jasne
Po pierwszym odcinku 18. edycji „Tańca z gwiazdami” Emilia Komarnicka jest jedną z faworytek do finału i walki o Kryształową Kulę. Razem ze Stefano Terrazzino aktorka znalazła się wśród najlepiej ocenionych par. Paparazzi właśnie przyłapali ich przed treningiem do kolejnego odcinka. Mamy zdjęcia.
Pierwszy odcinek udowodnił, że 18. edycja „Tańca z gwiazdami” będzie bardzo zacięta. Nawet surowi jurorzy byli pod wrażeniem wysokiego poziomu, prezentowanego przez uczestników programu Polsatu. Szczególnie wyróżnili się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Izabella Miko i Albert Kosiński oraz Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino. Każda z tych par otrzymała ponad 30 punktów. Teraz jednak muszą ostro trenować przed kolejnym odcinkiem, ponieważ oczekiwania jurorów będą coraz wyższe.
Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino przed treningiem do „Tańca z gwiazdami”. Poważne miny uczestników
Pary rozpoczęły już trening przed drugim odcinkiem „Tańca z gwiazdami”. Niedawno paparazzi przyłapali Emilię Komarnicką i Stefano Terrazzino. Aktorka i tancerz spotkali się, a na ich twarzach było widać przede wszystkim skupienie. Co ciekawe, nie było miejsca na serdeczne gesty, a nawet uśmiech. Oboje mieli poważne miny.
Po zdjęciach paparazzi widać, że Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino potraktowali rywalizację na serio. Zwłaszcza że pozostali uczestnicy z pewnością nie odpuszczą przed niedzielnym występem. Warto przypomnieć, że jurorzy ocenili ich ostatni taniec na 34 punkty.
To oni zachwycili w pierwszym odcinku „Tańca z gwiazdami”. Zapowiada się ostra rywalizacja
W pierwszym odcinku to Magdalena Boczarska zachwyciła jurorów „Tańca z gwiazdami”. Występ aktorki i Jacka Jeschke otrzymał aż 38 punktów. Natomiast Izabella Miko i Albert Kosiński wywalczyli na parkiecie zaledwie o punkt mniej. Nic dziwnego, że widzowie już szykują się na zaciekłą rywalizację.
Co ciekawe, mówi się, że po pierwszy odcinku „Tańca z gwiazdami” atmosfera między Boczarską a Komarnicką zrobiła się napięta. Ponoć jedna z aktorek zaczęła mocno odczuwać stres związany z tak wysokim poziomem i oczekiwaniami zarówno jurorów, jak i widzów.
Należy też wspomnieć o kontrowersjach wokół faworytek. Część internautów zarzuca, że udział Komarnickiej i Miko jest niesprawiedliwy w stosunku do innych uczestników. Widzowie wytknęli paniom doświadczenie taneczne, a także fakt, że Komarnicka w przeszłości tańczyła z Terrazzino w ramach spektaklu. Miko natomiast uczęszczała od szkoły baletowej.
