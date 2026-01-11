Ania Dąbrowska zyskała popularność w 2002 roku, gdy pojawiła się w pierwszej edycji programu "Idol". Choć nie dotarła do finału, przykuła uwagę producenta muzycznego Pawła Jóźwickiego. Ich znajomość rozpoczęła się od współpracy zawodowej, która z czasem przerodziła się w przyjaźń, a następnie w związek uczuciowy. Para przez długi czas utrzymywała relację w tajemnicy, dopiero po pewnym czasie zaczęli pojawiać się publicznie jako para.

Ania Dąbrowska i Paweł Jóźwicki - rozstanie

W 2010 roku na świat przyszedł pierwszy syn pary - Stanisław. Trzy lata później Ania Dąbrowska i Paweł Jóźwicki zostali rodzicami córki Melanii. Tuż po narodzinach drugiego dziecka para niespodziewanie się rozstała. Decyzja ta zaskoczyła zarówno fanów artystki, jak i osoby z branży muzycznej. Przez długi czas nie komentowali publicznie tej sytuacji.

Dopiero po latach Paweł Jóźwicki zdecydował się przerwać milczenie i przyznał się do swojej roli w rozpadzie związku z Anią Dąbrowską. W programie "Z tymi, co się znają" otwarcie mówił o tym, że był bardzo zaborczy i zazdrosny.

Byłem okropny. Prawdopodobnie dlatego nie jesteśmy razem - stwierdził Jóźwicki.

Co powiedziała Ania Dąbrowska?

Również Ania Dąbrowska po dłuższym czasie zdecydowała się skomentować rozstanie. W rozmowie z tygodnikiem "Twoje Imperium" artystka podkreśliła, że zawsze miała wysokie wymagania wobec partnerów. Przyznała, że szukała silnych mężczyzn, a ci ulegli szybko ją nudzili.

Zawsze szukałam bardzo silnych mężczyzn. Ulegli faceci szybko zaczynali mnie nudzić - wyznała.

Pomimo rozstania, Ania Dąbrowska i Paweł Jóźwicki pozostają w dobrych relacjach. Oboje podkreślają, że najważniejsze dla nich jest dobro dzieci - Melanii i Stanisława. Wokalistka mówiła, że z byłym partnerem są w dobrej komitywie i starają się jak najwięcej czasu spędzać z dziećmi.

Z byłym partnerem jesteśmy w dobrej komitywie. Pełna zgoda. Każdemu z nas zależy, żeby spędzić jak najwięcej czasu z dziećmi - powiedziała Dąbrowska.

Zarówno Dąbrowska, jak i Jóźwicki wykazują szacunek wobec siebie nawzajem i dojrzałość w podejściu do wspólnego rodzicielstwa.

Ania Dąbrowska i Paweł Jóźwicki fot. Pawel Kibitlewski/REPORTER EastNews

