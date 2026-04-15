Kolejna smutna wiadomość obiegła media. Nie żyje ceniona wokalistka
Smutna wiadomość o śmierci cenionej polskiej wokalistki obiegła media. "Dzisiejszy poranek przyniósł ogromną stratę" - czytamy w oficjalnym komunikacie.
15 kwietnia dotarła wiadomość o śmierci Martyny „Nancy” Załogi - basistki, gitarzystki i wokalistki od lat kojarzonej z polską sceną alternatywną. Artystka była związana m.in. z Kryzysem, 52UM i własnym zespołem Nancy Regan, a w ostatnich latach także z projektem HyperHemon. W środowisku undergroundu natychmiast pojawiła się fala pożegnań i wspomnień.
Nie żyje Martyna Załoga
Dla wielu osób z niezależnego muzycznego kręgu Załoga była kimś więcej niż „kolejną” instrumentalistką. Piotr Wierzbicki pisał o niej jako o charyzmatycznej postaci undergroundu i zaznaczył, że osierociła córkę.
Swoje pożegnanie zamieścił też Darek „Maleo” Malejonek, z którym Załoga współpracowała w HyperHemon. Podkreślał, że ta data zostanie z nim na długo i przypominał, jaką była osobą poza sceną: ważną dla bliskich, obecną w relacjach, lojalną. W jego wspomnieniach wraca również obraz artystki bardzo niezależnej w poglądach, odważnej w rozmowie i konsekwentnej w byciu sobą.
Moi drodzy! Dzisiejszy poranek przyniósł ogromną stratą. Odeszła Martyna Nancy Załoga, wspaniały człowiek, mama, muzyk i kumpela. (...) Wokół siebie roztaczała aurę tajemniczości, a na scenie była zjawiskowa. W 2018r. zaprosiłem ją do mojej nowej kapeli HyperHemon. Zgodziła się bez wahania. Jako basistka wyróżniała się mega groovem i kumała rytmiczne niuanse. Była obdarzona świetnym muzycznym gustem i wyczuwała wszelki fałsz na kilometr. Miała punkowego zadziora.Nie bała się wyzwań, a kiedy zaproponowałem jej trasę po Afryce - od razu się zgodziła
Kim była Martyna Załoga?
Załoga poruszała się po scenie, na której łatwo przykleić łatkę, a znacznie trudniej utrzymać własny język. Grała na basie i gitarze, śpiewała, komponowała, pisała teksty. Była kojarzona z zespołami 52UM, Junkie Train i Nowy Świat, a także z Kryzysem, w którym występowała m.in. od 2008 roku. W tym składzie współpracowała również z Robertem Brylewskim.
Osobny rozdział to Nancy Regan - zespół założony przez nią, przywoływany dziś jako dowód na to, jak mocno potrafiła spinać muzykę z charakterem. Pseudonim artystki nawiązywał do Nancy Spungen. Sama Załoga opowiadała, że wziął się z jej ówczesnego wizerunku – blond, mocno tlenione, natapirowane włosy sprawiły, że to określenie po prostu zaczęło krążyć. Z początku miała do niego dystans, ale z czasem je zaakceptowała i już tak zostało.
Cała Polska opłakuje Jacka Magierę
Śmierć Martyny Załogi jest kolejną tragiczną wiadomością, która spowiła polskie media w ciągu zaledwie kilku dni. 10 kwietnia dowiedzieliśmy się bowiem o śmierci Jacka Magiery - piłkarza, trenera i działacza piłkarskiego. 49-latek zasłabł podczas treningu biegowego we Wrocławiu. Pojawiły się doniesienia, jakoby przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia.
