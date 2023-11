1 z 4

Nad Meghan Markle znów pojawiły się czarne chmury! Okazuje się, że kolejna osoba rezygnuje z pracy u boku księżnej. I to po 6 miesiącach pracy... Tym razem odchodzi szefowa jej ochrony. Skąd taka decyzja? Czy chodzi o to, że Meghan jest trudna we współpracy? Od wielu miesięcy mówi się, że nie każdy chce pracować dla żony Harry'ego. Ponoć problemem jest to, że Amerykanka ma mnóstwo zapału do pracy i wymaga od swoich współpracowników, żeby nadążali za nią i realizowali jej pomysły, a jednak dotychczas w pałacu panowało nieco wolniejsze tempo pracy... Dlaczego wszyscy mówią, że Meghan jest trudna we współpracy i zbyt wymagająca.

- Od świtu rozpiera ją energia. Wstaje o piątej rano, ćwiczy jogę, a potem zasypuje współpracowników mailami. Dziennie dostają sześć, siedem dużych zadań do wykonania. Księżna oczekuje pełnej gotowości i natychmiastowych działań, a jeśli coś idzie nie po jej myśli, potrafi bezlitośnie zbesztać. Takie wieści dochodzą z pałacu Kensington - pisały brytyjskie gazety.

Meghan ciężko dostosować się do zasad panujących w pałacu, dlatego kolejna osoba rezygnuje z pracy z nią. Tym razem chodzi o szefową jej ochrony. Dlaczego odchodzi? Szczegóły na kolejnym slajdzie!

