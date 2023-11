Reklama

Odkąd Meghan Markle została żoną księcia Harry'ego stała się nie tylko ikoną stylu, ale również jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie, co potwierdza nominacja do tytułu Człowieka Roku 2018 magazynu "TIME". Okazuje się, że specjaliści królewscy uważają, że nie wszystko w małżeństwie księżnej i księcia Sussex jest idealne. Zobaczcie, co o ich związku sądzą eksperci...

Związek Meghan i Harry'ego rozpadnie się?

Jeden z reporterów zajmujących się tematyką rodziny królewskiej, AJ Benza, jest przekonany, że małżeństwo Meghan niedługo się rozpadnie, a pozostali specjaliści nie dają im więcej niż 3 lata. Benza twierdzi, że:

Kłamałbym, gdybym powiedział, że nikt nie będzie szczęśliwy, jeżeli ich związek zakończy się rozwodem lub jakimś skandalem.

Jego zdaniem ten rozwód może być jeszcze bardziej medialny niż ich małżeństwo. Kolejną osobą, która uważa, że to małżeństwo się rozpadnie jest przyjaciółka księżnej Diany. Simone Simmons jest przekonana, że Meghan skrzywdzi Harry'ego, a ten będzie bardzo cierpiał, ponieważ jest zakochany po uszy. Porównuje ona księcia do jego matki i uważa, że w jego życiu może powtórzyć się schemat nieszczęśliwej miłości podobnie, jak w życiu Diany.

- Ich małżeństwo potrwa od dwóch i pół do trzech lat. Nie chcę widzieć, jak on będzie cierpiał. Jest głową w chmurach, jest zakochany. Harry jest jak wcielenie Diany - tak bardzo wrażliwy jak ona - mówi Simone.

Dodaje też, że ostatnie związki księżnej Sussex nie trwały dłużej niż dwa lata i tym razem sytuacja się powtórzy.

- Popatrzcie na rodzinę Meghan i ludzi, którzy ją naprawdę znajdą. Popatrzcie, co powiedzieli. Nawet ludzie z dysfunkcyjnych rodzin nie są tak bardzo podzieleni. Popatrzcie na jej dwa ostatnie związki. Nie trwały one dłużej niż dwa lata.

I tu trudno przyznać rację Simone, bo choć ostatni związek Meghan z szefem kuchni Cory'm Vitiello trwał dwa lata, to ze swoim mężem Trevorem Engelsonem spotykała się od 2004 do 2013 roku, więc to Meghan ma na swoim koncie dłuższy związek niż Harry, który przez wiele lat zmieniał dziewczyny jak rękawiczki i tylko u boku Chelsy Davy na jakiś czas się ustatkował. Może jednak tych dwoje jest sobie przeznaczone i wbrew temu co mówią eksperci, ich związek będzie szczęśliwy? Jak obstawiacie?

Meghan Markle i książę Harry - czy ich związek przetrwa?

