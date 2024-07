O burzliwym związku Tomasza Karolaka i Violi Kołakowskiej media rozpisywały się już nie raz. Ich ciągłe powroty i rozstania wciąż wzbudzają wiele emocji. Para rozstała się kilka miesięcy temu, jednak wciąż razem wychowują córeczkę, Lenkę i wszystko wskazuje na to, że ich relacje znacznie się poprawiły. Wspólne wyjścia na imprezy i wspólne wakacje mogą świadczyć o tym, że rodzice dziewczynki dali sobie kolejną szansę.



Viola Kołakowska przyznała ostatnio, że wciąż wierzy, że razem z Karolakiem mogą stworzyć prawdziwą i szczęśliwą rodzinę: To trudne, gdy mężczyzna nie chce dorosnąć. Ale gdybym nie chciała czekać, aż to się stanie, i gdybym w to nie wierzyła, gdyby był mi obojętny, to przecież bym nie czekała. Już dawno ułożyłabym sobie życie - tłumaczy w rozmowie z "Na Żywo".



Ciekawe tylko, jak długo Kołakowska będzie musiała czekać na decyzje Karolaka?

