Królowa Elżbieta II będzie siedziała sama na pogrzebie Filipa. Oddzielą ją od rodziny?

Królowa Elżbieta II 17 kwietnia pożegna swojego męża księcia Filipa. Książę zostanie pochowany w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor. W uroczystości ma uczestniczyć jedynie 30 osób, z najbliższej rodziny zmarłego. Wiadomo już, że na ceremonii pojawią się dzieci, wnuki i prawdopodobnie prawnuki Królowej Elżbiety II i zmarłego Księcia Filipa. Za trumną zmarłego ma iść korowód, w którym jednak zabraknie Elżbiety II, Królowa ma wejść do kaplicy oddzielnie i zasiąść z dala od rodziny, ale za to otoczona najważniejszymi pracownikami pałacu. Dlaczego?

Królowa Elżbieta II będzie odseparowana od swojej rodziny na pogrzebie Księcia Filipa

Operacja Forth Bridge, czyli przygotowanie pogrzebu Księcia Filipa jest bardzo skrupulatnie przemyślana. Pojawił się już dokładny scenariusz ostatniego pożegnania małżonka Królowej. Według założeń brytyjska rodzina królewska ma nie odbiegać od panujących obostrzeń wywołanych pandemią koronawirusa. Nie będą więc obowiązywały żadne przywileje. Wszyscy mają nosić maseczki, a osoby niedzielące gospodarstwa domowego obowiązują dwa metry dystansu. Wygląda więc na to, że Królowa Elżbieta II zostanie odseparowana od swoich dzieci i wnuków. Monarchini ma wejść do kaplicy oddzielnie, a także zająć miejsce w sporym dystansie od najbliższych. W bliskim otoczeniu królowej będą mogli zasiąść wysoko postawieni urzędnicy, którzy służą Jej Królewskiej Mości. Podejrzewa się, że będzie to najwyższy rangą prywatny sekretarz księcia Filipa, brygadier Archie Miller-Bakewell.

Pod pałac Buckingham i zamek Windsor napływają ogromne ilości kwiatów i kondolencji. Brytyjczycy pozostawiają pod królewskimi budynkami znicze i wiązanki. W całej Wielkiej Brytanii obowiązuje dwutygodniowa żałoba. Książę Filip zażyczył sobie, by jego pogrzeb nie miał charakteru państwowego. Mimo tego, gdyby nie było pandemii, najpewniej w ceremonii uczestniczyłyby głowy państw, inne rodziny królewskie czy przedstawiciele świata polityki. W obecnej sytuacji w pogrzebie weźmie udział 30 osób. Brytyjczyków prosi się o niegromadzenie na ulicach. Pogrzeb będzie można obejrzeć w brytyjskiej telewizji.

Królowa Elżbieta II po czterech dniach od śmierci męża wróciła do królewskich obowiązków. Odprawiła na emeryturę Earl'a Peel'a, Najwyższego rangą brytyjskiego oficera, który zajmował się m.in. przygotowaniami do pogrzebu Księcia Filipa.

Królowa Elżbieta II straciła męża, z którym była ponad 70 swojego życia.