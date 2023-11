1 z 5

Najpopularniejszym obecnie filmem w polskich kinach jest "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3". Od dnia premiery, która miała miejsce 25 stycznia, produkcję obejrzało ponad 1,9 mln widzów. Czy "Kogel Mogel 3" ma szansę przebić kultowy już "Kler", który nie miał sobie równych w 2018 roku?



"Miszmasz czyli Kogel Mogel 3" to kontynuacja dwóch poprzednich, kultowych wręcz części. Historia Kasi Solskiej ze wsi Brzózki cieszyła się ogromną popularnością w latach 80. Do dziś powtórki w telewizji ogląda średnio kilka miliony widzów. Nic więc dziwnego, że trzecia część filmu, m.in. z Anną Muchą czy Grażyną Błęcką Kolską przyciąga do kin tłumy. Czy jest szansa, że swoją popularnością przebije dzieło Wojtka Smarzowskiego? Na kolejnych slajdach garść statystyk!

