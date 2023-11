2 z 4

Oficjalna trzecia część "Kogla-Mogla" trwa niecałe 100 minut. Nie jest to jednak cała wersja filmu. Produkcja musiała wyciąć niektóre sceny, aby zmieścić się w maksymalnym czasie dla tego tego typu filmów. Jak czytamy na Wirtualnemedia.pl pierwsza wersja montażowa trwała ponad 120 minut! Fani kultowej komedii po obejrzeniu losów Kasi Zawady zwrócili się do reżyserów o możliwość obejrzenia całego materiału. Co na to produkcja?