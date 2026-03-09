Klaudia z "Rolnik szuka żony" jakiś czas temu pochwaliła się swoim szczęściem i po raz pierwszy pokazała syna. To na InstaStories rolniczki pojawiły się wyjątkowe zdjęcia z jej nowo narodzonym dzieckiem. Okazuje się, że minęły już prawie dwa miesiące od porodu, a mały Mikołaj jest oczkiem w głowie swoich rodziców. Klaudia nie kryje emocji, a jej radość widać w każdym kadrze udostępnionym w sieci. Te najnowsze zdjęcia to czysta słodycz!

Klaudia z "Rolnik szuka żony" nie kryje szczęścia na wiosnę

Dokładnie 22 stycznia Klaudia i jej partner Valentyn podzielili się ze światem wiadomością, że powitali na świecie syna. Chłopczyk otrzymał imię Mikołaj, co podkreśliła dumna mama w mediach społecznościowych. Każde nowe zdjęcie z dzieckiem wzbudza lawinę komentarzy i wzruszeń wśród fanów pary, którzy z zapartym tchem śledzili losy Klaudii w "Rolnik szuka żony" i kibicowali jej w znalezieniu swojej drugiej połówki. Klaudia i Valentyn to kolejna para, która udowodniła, że w "Rolniku" faktycznie można znaleźć miłość.

Od narodzin Mikołaja Klaudia regularnie publikuje na Instastories nowe zdjęcia, na których widzimy jej synka, choć rolniczka nigdy nie pokazuje jego twarzy. Te ujęcia natychmiast natychmiast chwytają za serce. Widać, że Mikołaj rośnie jak na drożdzach i nieustannie towarzyszy swojej mamie. Tylko spójrzcie na te najnowsze kadry!

Klaudia z "Rolnik szuka żony" podjęła ważną decyzję

Na instagramowym koncie Klaudii z "rolnika" wzruszające chwile radości przeplatają się jednak z poważnymi decyzjami. Klaudia i Valentyn od początku konsekwentnie nie pokazują twarzy swojego synka w internecie. Choć chętnie dzielą się kadrami z rodzinnych chwil, twarz Mikołaja zawsze pozostaje niewidoczna. Klaudia stanowczo ogłosiła, że jest to świadomy wybór. Jak wyjaśniła, po udziale w "Rolnik szuka żony" doskonale zdaje sobie sprawę, jak działają media i chce chronić wizerunek synka.

Po udziale w 'Rolnik szuka żony' wiem, jak działają media. Nie chcę, żeby wizerunek mojego dziecka był częścią artykułów. Świadomość mediów zmienia perspektywę. Prywatność mojego dziecka nie jest opinią, tylko decyzją tłumaczyła rolniczka.

